Магнитные бури 2 февраля — прогноз для метеозависимых

У женщины болит голова. Фото: Pexels

Сегодня, 2 февраля, метеозависимым людям можно быть спокойными — на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Вместе с тем может быть радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 2 февраля

В течение суток солнечная активность была высокой. Произошло семь вспышек класса С, а также две вспышки класса М. Вспышка М6,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, ожидается солнечный радиационный шторм.

Плохое самочувствие у женщины. Фото: Pexels

Геомагнитное поле сегодня ожидается от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 2 февраля:

возможность малого геомагнитного шторма — 10%,

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%,

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%,

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%,

количество солнечных пятен — 76.

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