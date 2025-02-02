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Надвигается радиационный шторм — прогноз магнитных бурь сегодня

2 февраля 2025 12:17
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 2 февраля — прогноз для метеозависимых
У женщины болит голова. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня, 2 февраля, метеозависимым людям можно быть спокойными — на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Вместе с тем может быть радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение суток солнечная активность была высокой. Произошло семь вспышек класса С, а также две вспышки класса М. Вспышка М6,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, ожидается солнечный радиационный шторм.

Прогноз магнітних бур на неділю, 2 лютого
Плохое самочувствие у женщины. Фото: Pexels

Геомагнитное поле сегодня ожидается от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 2 февраля:

  • возможность малого геомагнитного шторма — 10%,
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%,
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%,
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%,
  • количество солнечных пятен — 76.

Напомним, в сети появилась фотография необычной квадратной структуры на поверхности Марса. Это вызвало значительный интерес у исследователей.

Вскоре в Украине можно будет наблюдать солнечное затмение. Это уникальное астрономическое явление вызывает восторг, но может быть опасным для некоторых.

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