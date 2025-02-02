Магнитные бури 2 февраля — прогноз для метеозависимых

Надвигается радиационный шторм — прогноз магнитных бурь сегодня
Сегодня, 2 февраля, метеозависимым людям можно быть спокойными — на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Вместе с тем может быть радиационный шторм.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 2 февраля
В течение суток солнечная активность была высокой. Произошло семь вспышек класса С, а также две вспышки класса М. Вспышка М6,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, ожидается солнечный радиационный шторм.
Геомагнитное поле сегодня ожидается от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.
Солнечная активность на 2 февраля:
- возможность малого геомагнитного шторма — 10%,
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%,
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%,
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%,
- количество солнечных пятен — 76.
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