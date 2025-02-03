Прогноз погоди в Україні 3 лютого — очікується похолодання

Сніг з дощем у Харкові. Фото: Ґвара Медіа

Погода сьогодні в Україні очікується хмарною та з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. В деяких регіонах прогнозується серйозне похолодання до -9 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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На півдні та південному сході країни очікується випадіння помірного мокрого снігу та дощу. Подекуди можливі налипання мокрого снігу, на решті території місцями невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця, повідомляють метеорологи.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура в Карпатах -4...-9 °С, у південній частині від -2...+3 °С, а у Криму +2...+7 °С.

Погода в Україні 3 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині сьогодні

У столиці та області очікується хмарна погода з невеликим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень від -2...+3 °С в Київській області, а у Києві близько 0 °С.

Погода від Наталки Діденко

Синоптикиня Діденко прогнозує на сьогодні похолодання та сніг у більшості областей України. Температура коливатиметься від -2 °C до +3 °C. У Києві буде близько 0 °C.

На півдні та південному сході снігопад буде помірним, можливе налипання снігу та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму сильний дощ.

Карта погоди. Фото: Наталка Діденко

Раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на лютий. Сніговий покрив у лютому можливий у північних і східних областях. Також ми повідомляли, що на Землю насувається радіаційний шторм.