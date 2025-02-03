Прогноз погоди в Україні 3 лютого — очікується похолодання

Сніг, дощ та похолодання — прогноз погоди на сьогодні в Україні
Погода сьогодні в Україні очікується хмарною та з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. В деяких регіонах прогнозується серйозне похолодання до -9 °С.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 3 лютого
На півдні та південному сході країни очікується випадіння помірного мокрого снігу та дощу. Подекуди можливі налипання мокрого снігу, на решті території місцями невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця, повідомляють метеорологи.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура в Карпатах -4...-9 °С, у південній частині від -2...+3 °С, а у Криму +2...+7 °С.
Погода на Київщині сьогодні
У столиці та області очікується хмарна погода з невеликим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень від -2...+3 °С в Київській області, а у Києві близько 0 °С.
Погода від Наталки Діденко
Синоптикиня Діденко прогнозує на сьогодні похолодання та сніг у більшості областей України. Температура коливатиметься від -2 °C до +3 °C. У Києві буде близько 0 °C.
На півдні та південному сході снігопад буде помірним, можливе налипання снігу та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму сильний дощ.
Раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на лютий. Сніговий покрив у лютому можливий у північних і східних областях. Також ми повідомляли, що на Землю насувається радіаційний шторм.
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