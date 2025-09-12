Магнитные бури 12 сентября — что прогнозируют

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В пятницу, 12 сентября, магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым следует прислушиваться к самочувствию, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнитные бури 12 сентября

Итак, сегодня, 12 сентября, на Земле магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С и одна В. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 12 сентября

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 26.

Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на здоровье людей

Как известно, магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

