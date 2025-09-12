Магнитные бури 12 сентября — что прогнозируют

Следует позаботиться о здоровье — прогноз магнитных бурь
В пятницу, 12 сентября, магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым следует прислушиваться к самочувствию, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 12 сентября
Итак, сегодня, 12 сентября, на Земле магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.
За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С и одна В. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.
Солнечная активность на 12 сентября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 26.
Влияют ли магнитные бури на здоровье людей
Как известно, магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
Ранее мы предупреждали, когда в сентябре магнитные бури будут опасными для людей и как подготовиться к таким дням.
Также ученые информировали о Лунном затмении. "Кровавую Луну" можно было увидеть по всей Украине 8 сентября.
