Магнітні бурі 12 вересня — що прогнозують

У п'ятницю, 12 вересня, магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним слід прислухатися до самопочуття, аби уникнути проблем зі здоров'ям.

Про це інформує Meteoprog.

Магнітні бурі 12 вересня

Отже, сьогодні, 12 вересня, на Землі магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу С та один В. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 12 вересня

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 26.

Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Чи впливають магнітні бурі на здоров'я людей

Як відомо, магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

Раніше ми попереджали, коли у вересні магнітні бурі будуть небезпечними для людей та як підготуватися до таких днів.

Також вчені інформували про Місячне затемнення. "Кривавий Місяць" можна було побачити по всій Україні 8 вересня.