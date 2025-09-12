Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Слід подбати про здоров'я — прогноз магнітних бур на сьогодні

Слід подбати про здоров'я — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 13:23
Магнітні бурі 12 вересня — що прогнозують
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У п'ятницю, 12 вересня, магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним слід прислухатися до самопочуття, аби уникнути проблем зі здоров'ям.

Про це інформує Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 12 вересня

Отже, сьогодні, 12 вересня, на Землі магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу С та один В. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів X-класу. 

Сонячна активність на 12 вересня 

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%; 
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%; 
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%; 
  • Кількість сонячних плям — 26.
Магнітні бурі 12 вересня
Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Чи впливають магнітні бурі на здоров'я людей

Як відомо, магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

  • вплив на серцево-судинну систему;
  • вплив на нервову систему;
  • вплив на сон;
  • зниження імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома, слабкість.

Раніше ми попереджали, коли у вересні магнітні бурі будуть небезпечними для людей та як підготуватися до таких днів.

Також вчені інформували про Місячне затемнення. "Кривавий Місяць" можна було побачити по всій Україні 8 вересня.

здоров'я магнітні бурі головний біль метеозалежність погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації