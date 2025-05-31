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Следует позаботиться о здоровье — прогноз магнитных бурь

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Дата публикации 31 мая 2025 13:15
Магнитные бури сегодня - чего ожидать
Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

В субботу, 31 мая, существенных магнитных бурь не прогнозируется. Однако, необходимо все же позаботиться о своем здоровье, и прислушаться к организму.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 31 мая

В субботу, 31 мая, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса В и три вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 31 мая

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 25%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 42.
Магнітні бурі 31 травня
Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на здоровье

Заметим, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

Ранее мы информировали, чего ожидать от магнитных бурь летом 2025 года.

Также мы писали о том, как избавиться от аллергии без употребления таблеток.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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