Магнитные бури сегодня - чего ожидать

Следует позаботиться о здоровье — прогноз магнитных бурь
В субботу, 31 мая, существенных магнитных бурь не прогнозируется. Однако, необходимо все же позаботиться о своем здоровье, и прислушаться к организму.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 31 мая
В субботу, 31 мая, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса В и три вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.
Солнечная активность на 31 мая
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 42.
Влияют ли магнитные бури на здоровье
Заметим, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
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