Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати

Слід подбати про здоров'я — прогноз магнітних бур
У суботу, 31 травня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. Однак, необхідно все ж подбати про своє здоров’я, і прислухатися до організму.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 31 травня
У суботу, 31 травня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбувся один спалах класу В та три спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.
Сонячна активність на 31 травня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 25%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 42.
Чи впливають магнітні бурі на здоров'я
Зауважимо, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
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