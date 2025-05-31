Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати

Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

У суботу, 31 травня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. Однак, необхідно все ж подбати про своє здоров’я, і прислухатися до організму.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 31 травня

У суботу, 31 травня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбувся один спалах класу В та три спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 31 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 42.

Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

Чи впливають магнітні бурі на здоров'я

Зауважимо, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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