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Слід подбати про здоров'я — прогноз магнітних бур

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Дата публікації: 31 травня 2025 13:15
Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати
Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

У суботу, 31 травня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. Однак, необхідно все ж подбати про своє здоров’я, і прислухатися до організму. 

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 31 травня

У суботу, 31 травня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується 

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбувся один спалах класу В та три спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю. 

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х. 

Сонячна активність на 31 травня 

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 25%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 42.
Магнітні бурі 31 травня
Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

Чи впливають магнітні бурі на здоров'я

Зауважимо, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

  • вплив на серцево-судинну систему;      
  • вплив на нервову систему;      
  • вплив на сон;      
  • зниження імунітету;      
  • загострення хронічних захворювань;   
  • підвищена втома, слабкість.

Раніше ми інформували, чого очікувати від магнітних бур влітку 2025 року.

Також ми писали про те, як позбавитися алергії без вживання пігулок.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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