Магнитные бури 7 августа — чего ожидать

В четверг, 7 августа, существенных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки на Солнце произошло двенадцать вспышек.

Магнитные бури 7 августа

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса C и одна вспышка класса М4,4.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М4,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 7 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 60.

Влияют ли магнитные бури на здоровье

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

