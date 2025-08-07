Видео
Следует позаботиться о самочувствии — прогноз магнитных бурь

Следует позаботиться о самочувствии — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 11:55
Магнитные бури 7 августа — чего ожидать
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В четверг, 7 августа, существенных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки на Солнце произошло двенадцать вспышек.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 7 августа

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса C и одна вспышка класса М4,4.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М4,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 7 августа

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 60.
Магнітні бурі 7 серпня
Мужчина плохо себя чувствует из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на здоровье

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

Напомним, Новости.LIVE подготовили расписание магнитных бурь на август 2025 года.

Ранее астрономы обнаружили новый межзвездный объект 3I/ATLAS. Его зафиксировали на расстоянии, которое в 4,5 раза превышает расстояние между Землей и Солнцем.

самочувствие здоровье магнитные бури головная боль метеозависимость
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
