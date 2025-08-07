Магнитные бури 7 августа — чего ожидать

Следует позаботиться о самочувствии — прогноз магнитных бурь
В четверг, 7 августа, существенных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки на Солнце произошло двенадцать вспышек.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 7 августа
В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса C и одна вспышка класса М4,4.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М4,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.
Солнечная активность на 7 августа
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 60.
Влияют ли магнитные бури на здоровье
Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
Напомним, Новости.LIVE подготовили расписание магнитных бурь на август 2025 года.
