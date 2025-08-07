Магнітні бурі 7 серпня — чого очікувати

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У четвер, 7 серпня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. За останню добу на Сонці відбулося дванадцять спалахів.

Про це інформує Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 7 серпня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулося 11 спалахів класу C та один спалах класу М4,4.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 7 серпня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 60.

Чоловік погано себе почуває через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Чи впливають магнітні бурі на здоров'я

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували розклад магнітних бур на серпень 2025 року.

Раніше астрономи виявили новий міжзоряний обʼєкт 3I/ATLAS. Його зафіксували на відстані, яка у 4,5 раза перевищує між Землею та Сонцем.