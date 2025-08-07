Магнітні бурі 7 серпня — чого очікувати

Слід подбати про самопочуття — прогноз магнітних бур на сьогодні
У четвер, 7 серпня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. За останню добу на Сонці відбулося дванадцять спалахів.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 7 серпня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулося 11 спалахів класу C та один спалах класу М4,4.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.
Сонячна активність на 7 серпня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 60.
Чи впливають магнітні бурі на здоров'я
Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
