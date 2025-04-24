Магнитные бури 24 апреля — прогноз для метеозависимых в Украине

Слабость будет мучить весь день — прогноз магнитных бурь
В четверг, 24 апреля, Землю накроет умеренная магнитная буря класса G1, которая может иметь ряд последствий как для технических систем, так и для здоровья людей. По сообщению специалистов, буря может вызвать незначительные сбои в работе энергосетей, повлиять на радиосвязь и вызвать изменения в навигационных системах.
Об этом сообщили астросиноптики на Meteoprog.
Магнитные бури 24 апреля
В течение последних суток уровень солнечной активности оставался умеренным. Зафиксировано две солнечные вспышки класса С и одна вспышка средней мощности класса М1,3. Такая вспышка может вызвать разве что незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты и стать причиной слабого солнечного радиационного шторма.
В четверг геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного состояния. По прогнозам, солнечная активность будет низкой, но существует вероятность новых вспышек класса М.
Солнечная активность на 24 апреля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 52.
Какие симптомы могут возникать при магнитных бурях
Особенно уязвимыми к магнитной буре остаются метеозависимые и пожилые люди. Им стоит быть внимательными к своему состоянию, избегать чрезмерных нагрузок, больше отдыхать и следить за давлением.
Среди самых распространенных симптомов, которые могут возникать во время геомагнитных бурь:
- головная боль и головокружение,
- повышенная утомляемость,
- нарушение сна или ощущение бессонницы,
- колебания артериального давления,
- боль в сердце или ощущение сердцебиения,
- раздражительность и тревожность,
- снижение концентрации внимания.
В этот период стоит обращать больше внимания на самочувствие, пить достаточно воды, ограничить употребление кофе и алкоголя, избегать эмоционального и физического перенапряжения.
Напомним, уже известно, какими будут последние дни недели в апреле для метеозависимых и стоит ли ожидать сильных магнитных бурь.
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