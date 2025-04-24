Магнитные бури 24 апреля — прогноз для метеозависимых в Украине

Боль и слабость. Фото: Pexels

В четверг, 24 апреля, Землю накроет умеренная магнитная буря класса G1, которая может иметь ряд последствий как для технических систем, так и для здоровья людей. По сообщению специалистов, буря может вызвать незначительные сбои в работе энергосетей, повлиять на радиосвязь и вызвать изменения в навигационных системах.

Об этом сообщили астросиноптики на Meteoprog.

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Магнитные бури 24 апреля

В течение последних суток уровень солнечной активности оставался умеренным. Зафиксировано две солнечные вспышки класса С и одна вспышка средней мощности класса М1,3. Такая вспышка может вызвать разве что незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты и стать причиной слабого солнечного радиационного шторма.

В четверг геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного состояния. По прогнозам, солнечная активность будет низкой, но существует вероятность новых вспышек класса М.

Боль. Фото: Pixabay

Солнечная активность на 24 апреля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 52.

Какие симптомы могут возникать при магнитных бурях

Особенно уязвимыми к магнитной буре остаются метеозависимые и пожилые люди. Им стоит быть внимательными к своему состоянию, избегать чрезмерных нагрузок, больше отдыхать и следить за давлением.

Среди самых распространенных симптомов, которые могут возникать во время геомагнитных бурь:

головная боль и головокружение,

повышенная утомляемость,

нарушение сна или ощущение бессонницы,

колебания артериального давления,

боль в сердце или ощущение сердцебиения,

раздражительность и тревожность,

снижение концентрации внимания.

В этот период стоит обращать больше внимания на самочувствие, пить достаточно воды, ограничить употребление кофе и алкоголя, избегать эмоционального и физического перенапряжения.

Напомним, уже известно, какими будут последние дни недели в апреле для метеозависимых и стоит ли ожидать сильных магнитных бурь.

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