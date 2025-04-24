Магнітні бурі 24 квітня — прогноз для метеозалежних в Україні

Біль та слабкість. Фото: Pexels

У четвер, 24 квітня, Землю накриє помірна магнітна буря класу G1, яка може мати низку наслідків як для технічних систем, так і для здоров’я людей. За повідомленням фахівців, буря може спричинити незначні збої у роботі енергомереж, вплинути на радіозв’язок і викликати зміни у навігаційних системах.

Про це повідомили астросиноптики на Meteoprog.

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Магнітні бурі 24 квітня

Протягом останньої доби рівень сонячної активності залишався помірним. Зафіксовано два сонячні спалахи класу С та один середньої потужності спалах класу М1,3. Такий спалах може викликати хіба що незначні радіоперешкоди на денній стороні планети та стати причиною слабкого сонячного радіаційного шторму.

У четвер геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного стану. За прогнозами, сонячна активність буде низькою, але існує ймовірність нових спалахів класу М.

Біль. Фото: Pixabay

Сонячна активність на 24 квітня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 52.

Які симптоми можуть виникати при магнітних бурях

Особливо вразливими до магнітної бурі залишаються метеозалежні та літні люди. Їм варто бути уважними до свого стану, уникати надмірних навантажень, більше відпочивати та слідкувати за тиском.

Серед найпоширеніших симптомів, які можуть виникати під час геомагнітних бур:

головний біль і запаморочення,

підвищена втомлюваність,

порушення сну або відчуття безсоння,

коливання артеріального тиску,

біль у серці або відчуття серцебиття,

дратівливість і тривожність,

зниження концентрації уваги.

У цей період варто звертати більше уваги на самопочуття, пити достатньо води, обмежити вживання кави та алкоголю, уникати емоційного й фізичного перенавантаження.

Нагадаємо, вже відомо, якими будуть останні дні тижня у квітні для метеозалежних та чи варто очікувати сильних магнітних бур.

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