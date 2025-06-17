Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Сюрприз из Скандинавии — Диденко спрогнозировала погоду в Украине

Сюрприз из Скандинавии — Диденко спрогнозировала погоду в Украине

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 13:23
Прогноз погоды по Украине 18 июня от Наталки Диденко
Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Погода в Украине 18 июня Погода в Киеве 18 июня В Украине скоро будет похолодание

В среду, 18 июня, погода на большинстве территории Украины будет под влиянием сухой воздушной массы. Осадки вероятны только ночью на востоке и юго-востоке страны, а днем и вечером местами по северу может пройти кратковременный дождь.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 18 июня

На подавляющей части Украины будет солнечная и сухая погода, однако с порывистым северо-западным ветром. По словам Диденко, ветер придет со стороны Скандинавии.

null
Карта движения атмосферных фронтов. Фото: Наталка Диденко

Погода в Киеве 18 июня

В Киеве в среду, 18 июня, существенных осадков не будет, лишь вечером возможен слабый ливень. Температура воздуха в столице в течение дня будет колебаться в пределах +23...+24 °C. Ветер также будет порывистым, с северо-запада.

null
Температурная карта Украины 18 июня. Фото: Метеопост

В Украине скоро будет похолодание

Что касается ближайших дней, то 19 июня существенных изменений в погоде не прогнозируется. А уже 20 июня в Украине снова станет больше дождей и снизится температура воздуха.

Напомним, синоптики спрогнозировали дожди и порывистые ветры в нескольких областях Украины во вторник, 17 июня.

Тем временем синоптик Вера Балабух считает, что лето в 2025 году побьет все температурные рекорды и будет самым жарким.

погода Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине июнь
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации