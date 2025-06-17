Прогноз погоды по Украине 18 июня от Наталки Диденко

Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В среду, 18 июня, погода на большинстве территории Украины будет под влиянием сухой воздушной массы. Осадки вероятны только ночью на востоке и юго-востоке страны, а днем и вечером местами по северу может пройти кратковременный дождь.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 18 июня

На подавляющей части Украины будет солнечная и сухая погода, однако с порывистым северо-западным ветром. По словам Диденко, ветер придет со стороны Скандинавии.

Карта движения атмосферных фронтов. Фото: Наталка Диденко

Погода в Киеве 18 июня

В Киеве в среду, 18 июня, существенных осадков не будет, лишь вечером возможен слабый ливень. Температура воздуха в столице в течение дня будет колебаться в пределах +23...+24 °C. Ветер также будет порывистым, с северо-запада.

Температурная карта Украины 18 июня. Фото: Метеопост

В Украине скоро будет похолодание

Что касается ближайших дней, то 19 июня существенных изменений в погоде не прогнозируется. А уже 20 июня в Украине снова станет больше дождей и снизится температура воздуха.

Напомним, синоптики спрогнозировали дожди и порывистые ветры в нескольких областях Украины во вторник, 17 июня.

Тем временем синоптик Вера Балабух считает, что лето в 2025 году побьет все температурные рекорды и будет самым жарким.