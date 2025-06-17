Прогноз погоды по Украине 18 июня от Наталки Диденко

Сюрприз из Скандинавии — Диденко спрогнозировала погоду в Украине
В среду, 18 июня, погода на большинстве территории Украины будет под влиянием сухой воздушной массы. Осадки вероятны только ночью на востоке и юго-востоке страны, а днем и вечером местами по северу может пройти кратковременный дождь.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 18 июня
На подавляющей части Украины будет солнечная и сухая погода, однако с порывистым северо-западным ветром. По словам Диденко, ветер придет со стороны Скандинавии.
Погода в Киеве 18 июня
В Киеве в среду, 18 июня, существенных осадков не будет, лишь вечером возможен слабый ливень. Температура воздуха в столице в течение дня будет колебаться в пределах +23...+24 °C. Ветер также будет порывистым, с северо-запада.
В Украине скоро будет похолодание
Что касается ближайших дней, то 19 июня существенных изменений в погоде не прогнозируется. А уже 20 июня в Украине снова станет больше дождей и снизится температура воздуха.
Напомним, синоптики спрогнозировали дожди и порывистые ветры в нескольких областях Украины во вторник, 17 июня.
Тем временем синоптик Вера Балабух считает, что лето в 2025 году побьет все температурные рекорды и будет самым жарким.
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