Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Частині областей не пощастить сьогодні — прогноз погоди в Україні

Частині областей не пощастить сьогодні — прогноз погоди в Україні

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 08:01
Погода в Україні 17 червня — детальний прогноз від синоптиків
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Погода в Україні 17 червня від синоптиків Укргідрометцентру Прогноз погоди в Україні на 17 червня від Наталки Діденко

У вівторок, 17 червня, в Україні очікується помірно тепла погода з дощами та грозами у низці регіонів. У частині країни пройдуть короткочасні опади, місцями з грозами, а вітер посилиться. В інших же регіонах буде сонячна спекотна погода.

Про це повідомляють Укргідрометцентр і синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 17 червня від синоптиків Укргідрометцентру

Упродовж доби буде хмарно. У нічні години, за прогнозами синоптиків, короткочасні дощі охоплять західні області. Вдень дощі прийдуть до північних областей, а також до центральних та східних регіонів.

На півдні країни очікується переважно суха погода, винятком стане лише Одеська область, де також можливі опади.

Вітер буде північно-західного напрямку, зі швидкістю 7–12 м/с. Подекуди очікуються пориви до рвучких значень, тож варто бути обережними.

погода в Україні 17 червня
Температурні показники в Україні 17 червня. Фото: Укргідрометцентр

Температурні показники вночі становитимуть +12...+17 °C. У денні години по країні в середньому стовпчики термометра показуватимуть +23...+28 °C, проте в західних і північних областях повітря буде свіжішим — +20...+25 °C. Найвищі температури прогнозують на півдні — до +30 °C.

null
Температурна карта України. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні на 17 червня від Наталки Діденко 

Синоптик Наталка Діденко уточнила, що від Чернігівщини через схід Київщини до Черкащини простягнеться свіжий атмосферний фронт. Там температура вдень очікується у межах +17...+22 °C.

У столиці вранці можливий дощ із грозою. Температура повітря вдень у Києві становитиме +22...+24 °C.

Також Діденко попередила, що вже 20 червня в Україну надійде нова хвиля похолодання, яка найбільше зачепить північ країни. Водночас на півдні збережеться спекотна погода, ймовірні періодичні опади.

Нагадаємо, синоптик Віра Балабух прогнозує, що цьогорічне літо може побити всі рекорди зі спеки. 

Також Наталка Діденко назвала області в Україні, де буде спекотна погода впродовж тижня. 

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації