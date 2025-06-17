Погода в Україні 17 червня — детальний прогноз від синоптиків

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У вівторок, 17 червня, в Україні очікується помірно тепла погода з дощами та грозами у низці регіонів. У частині країни пройдуть короткочасні опади, місцями з грозами, а вітер посилиться. В інших же регіонах буде сонячна спекотна погода.

Про це повідомляють Укргідрометцентр і синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 17 червня від синоптиків Укргідрометцентру

Упродовж доби буде хмарно. У нічні години, за прогнозами синоптиків, короткочасні дощі охоплять західні області. Вдень дощі прийдуть до північних областей, а також до центральних та східних регіонів.

На півдні країни очікується переважно суха погода, винятком стане лише Одеська область, де також можливі опади.

Вітер буде північно-західного напрямку, зі швидкістю 7–12 м/с. Подекуди очікуються пориви до рвучких значень, тож варто бути обережними.

Температурні показники в Україні 17 червня. Фото: Укргідрометцентр

Температурні показники вночі становитимуть +12...+17 °C. У денні години по країні в середньому стовпчики термометра показуватимуть +23...+28 °C, проте в західних і північних областях повітря буде свіжішим — +20...+25 °C. Найвищі температури прогнозують на півдні — до +30 °C.

Температурна карта України. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні на 17 червня від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко уточнила, що від Чернігівщини через схід Київщини до Черкащини простягнеться свіжий атмосферний фронт. Там температура вдень очікується у межах +17...+22 °C.

У столиці вранці можливий дощ із грозою. Температура повітря вдень у Києві становитиме +22...+24 °C.

Також Діденко попередила, що вже 20 червня в Україну надійде нова хвиля похолодання, яка найбільше зачепить північ країни. Водночас на півдні збережеться спекотна погода, ймовірні періодичні опади.

Нагадаємо, синоптик Віра Балабух прогнозує, що цьогорічне літо може побити всі рекорди зі спеки.

Також Наталка Діденко назвала області в Україні, де буде спекотна погода впродовж тижня.