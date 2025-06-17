Погода в Украине 17 июня — подробный прогноз от синоптиков

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Во вторник, 17 июня, в Украине ожидается умеренно теплая погода с дождями и грозами в ряде регионов. В части страны пройдут кратковременные осадки, местами с грозами, а ветер усилится. В других же регионах будет солнечная жаркая погода.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 17 июня от синоптиков Укргидрометцентра

В течение суток будет облачно. В ночные часы, по прогнозам синоптиков, кратковременные дожди охватят западные области. Днем дожди придут в северные области, а также в центральные и восточные регионы.

На юге страны ожидается преимущественно сухая погода, исключением станет лишь Одесская область, где также возможны осадки.

Ветер будет северо-западного направления, со скоростью 7-12 м/с. Кое-где ожидаются порывы до порывистых значений, поэтому стоит быть осторожными.

Температурные показатели в Украине 17 июня. Фото: Укргидрометцентр

Температурные показатели ночью составят +12...+17 °C. В дневные часы по стране в среднем столбики термометра будут показывать +23...+28 °C, однако в западных и северных областях воздух будет более свежим — +20...+25 °C. Самые высокие температуры прогнозируют на юге — до +30 °C.

Температурная карта Украины. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине на 17 июня от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что от Черниговщины через восток Киевской области до Черкасской области протянется свежий атмосферный фронт. Там температура днем ожидается в пределах +17...+22 °C.

В столице утром возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем в Киеве составит +22...+24 °C.

Также Диденко предупредила, что уже 20 июня в Украину придет новая волна похолодания, которая больше всего затронет север страны. В то же время на юге сохранится жаркая погода, вероятны периодические осадки.

Напомним, синоптик Вера Балабух прогнозирует, что нынешнее лето может побить все рекорды по жаре.

Также Наталка Диденко назвала области в Украине, где будет жаркая погода в течение недели.