Погода в Україні 17-22 червня - очікується потепління в областях

Діденко назвала області, в яких буде спекотно протягом тижня
В Україні протягом цього тижня очікується тепла, подекуди спекотна погода. Завтра стовпчики термометрів коливатимуться у межах +21...+30 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Прогноз погоди в Україні на 17 червня
Завтра в центральних областях України пройдуть дощі з грозами: вранці на півночі, ввечері на сході та на Одещині. Водночас прогнозують північно-західний вітер, місцями рвучкий.
Температура повітря вдень коливатиметься у межах +21...+26 °C, на півдні — +25...+30 °C.
За словами Діденко, більш свіжа погода буде тягнутися від Чернігівщини через східну Київщину до Черкащини, температура повітря становитиме +17...+22 °C.
Прогноз погоди у Києві на 17 червня
У Києві у вівторок вранці пройде дощ, можлива гроза, день пройде без істотних опадів. Температура повітря становитиме +22...+24 °C.
Прогноз погоди на тиждень
Діденко додала, що загалом тиждень буде теплим, на півдні спекотним, 20 червня похолоднішає в усіх областях, окрім півдня. Також переважно на півночі України пройдуть періодичні дощі.
У Києві 20 та 21 червня на кілька градусів також й у столиці.
Нагадаємо, синоптики прогнозують спекотнішу погоду цього літа у порівнянні з попереднім.
Також ми писали, що в Чорному морі на узбережжі Одеси температура води вже прогрілася до +17 °C.
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