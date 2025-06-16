Погода в Україні 17-22 червня - очікується потепління в областях

Люди купаються в морі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні протягом цього тижня очікується тепла, подекуди спекотна погода. Завтра стовпчики термометрів коливатимуться у межах +21...+30 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Прогноз погоди в Україні на 17 червня

Завтра в центральних областях України пройдуть дощі з грозами: вранці на півночі, ввечері на сході та на Одещині. Водночас прогнозують північно-західний вітер, місцями рвучкий.

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Температура повітря вдень коливатиметься у межах +21...+26 °C, на півдні — +25...+30 °C.

За словами Діденко, більш свіжа погода буде тягнутися від Чернігівщини через східну Київщину до Черкащини, температура повітря становитиме +17...+22 °C.

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Температурна карта. Фото: Метеопост

Прогноз погоди у Києві на 17 червня

У Києві у вівторок вранці пройде дощ, можлива гроза, день пройде без істотних опадів. Температура повітря становитиме +22...+24 °C.

Скриншот допису Діденко

Прогноз погоди на тиждень

Діденко додала, що загалом тиждень буде теплим, на півдні спекотним, 20 червня похолоднішає в усіх областях, окрім півдня. Також переважно на півночі України пройдуть періодичні дощі.

У Києві 20 та 21 червня на кілька градусів також й у столиці.

Нагадаємо, синоптики прогнозують спекотнішу погоду цього літа у порівнянні з попереднім.

Також ми писали, що в Чорному морі на узбережжі Одеси температура води вже прогрілася до +17 °C.