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Главная Метео Диденко назвала области, в которых будет жарко в течение недели

Диденко назвала области, в которых будет жарко в течение недели

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Дата публикации 16 июня 2025 12:10
Погода в Украине 17-22 июня - ожидается потепление в областях
Люди купаются в море. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Прогноз погоды в Украине на 17 июня Прогноз погоды в Киеве на 17 июня Прогноз погоды на неделю

В Украине в течение этой недели ожидается теплая, местами жаркая погода. Завтра столбики термометров будут колебаться в пределах +21...+30 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Прогноз погоды в Украине на 17 июня

Завтра в центральных областях Украины пройдут дожди с грозами: утром на севере, вечером на востоке и на Одещине. В то же время прогнозируют северо-западный ветер, местами порывистый.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +21...+26 °C, на юге — +25...+30 °C.

По словам Диденко, более свежая погода будет тянуться от Черниговщины через восточную Киевскую область до Черкасской области, температура воздуха составит +17...+22 °C.

Де буде найспекотніше 17 червня - прогноз погоди
Температурная карта. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Киеве на 17 июня

В Киеве во вторник утром пройдет дождь, возможна гроза, день пройдет без существенных осадков. Температура воздуха составит +22...+24 °C.

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Скриншот поста Диденко

Прогноз погоды на неделю

Диденко добавила, что в целом неделя будет теплой, на юге жаркой, 20 июня похолодает во всех областях, кроме юга. Также преимущественно на севере Украины пройдут периодические дожди.

В Киеве 20 и 21 июня на несколько градусов также и в столице.

Напомним, синоптики прогнозируют более жаркую погоду этим летом по сравнению с предыдущим.

Также мы писали, что в Черном море на побережье Одессы температура воды уже прогрелась до +17 °C.

лето Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине жара
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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