Погода в Украине 17-22 июня - ожидается потепление в областях

Диденко назвала области, в которых будет жарко в течение недели
В Украине в течение этой недели ожидается теплая, местами жаркая погода. Завтра столбики термометров будут колебаться в пределах +21...+30 °C.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Прогноз погоды в Украине на 17 июня
Завтра в центральных областях Украины пройдут дожди с грозами: утром на севере, вечером на востоке и на Одещине. В то же время прогнозируют северо-западный ветер, местами порывистый.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +21...+26 °C, на юге — +25...+30 °C.
По словам Диденко, более свежая погода будет тянуться от Черниговщины через восточную Киевскую область до Черкасской области, температура воздуха составит +17...+22 °C.
Прогноз погоды в Киеве на 17 июня
В Киеве во вторник утром пройдет дождь, возможна гроза, день пройдет без существенных осадков. Температура воздуха составит +22...+24 °C.
Прогноз погоды на неделю
Диденко добавила, что в целом неделя будет теплой, на юге жаркой, 20 июня похолодает во всех областях, кроме юга. Также преимущественно на севере Украины пройдут периодические дожди.
В Киеве 20 и 21 июня на несколько градусов также и в столице.
Напомним, синоптики прогнозируют более жаркую погоду этим летом по сравнению с предыдущим.
Также мы писали, что в Черном море на побережье Одессы температура воды уже прогрелась до +17 °C.
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