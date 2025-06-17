Прогноз погоди по Україні 18 червня від Наталки Діденко

Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У середу, 18 червня, погода на більшості території України буде під впливом сухої повітряної маси. Опади ймовірні лише вночі на сході та південному сході країни, а вдень і ввечері місцями по півночі може пройти короткочасний дощ.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 18 червня

На переважній частині України буде сонячна і суха погода, проте з поривчастим північно-західним вітром. За словами Діденко, вітер прийде з боку Скандинавії.

Карта руху атмосферних фронтів. Фото: Наталка Діденко

Погода в Києві 18 червня

У Києві у середу, 18 червня, істотних опадів не буде, лише ввечері можлива слабка злива. Температура повітря в столиці протягом дня коливатиметься в межах +23...+24 °C. Вітер також буде поривчастим, з північного заходу.

Температурна карта України 18 червня. Фото: Метеопост

В Україні скоро буде похолодання

Що стосується найближчих днів, то 19 червня істотних змін у погоді не прогнозується. А вже 20 червня в Україні знову побільшає дощів і знизиться температура повітря.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували дощі та рвучкі вітри в кількох областях України у вівторок, 17 червня.

Тим часом синоптик Віра Балабух вважає, що літо в 2025 році поб'є всі температурні рекорди і буде найспекотнішим.