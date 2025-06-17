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Головна Метео Сюрприз зі Скандинавії — Діденко спрогнозувала погоду в Україні

Сюрприз зі Скандинавії — Діденко спрогнозувала погоду в Україні

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Дата публікації: 17 червня 2025 13:23
Прогноз погоди по Україні 18 червня від Наталки Діденко
Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Погода в Україні 18 червня Погода в Києві 18 червня В Україні скоро буде похолодання

У середу, 18 червня, погода на більшості території України буде під впливом сухої повітряної маси. Опади ймовірні лише вночі на сході та південному сході країни, а вдень і ввечері місцями по півночі може пройти короткочасний дощ.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 18 червня

На переважній частині України буде сонячна і суха погода, проте з поривчастим північно-західним вітром. За словами Діденко, вітер прийде з боку Скандинавії.

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Карта руху атмосферних фронтів. Фото: Наталка Діденко

Погода в Києві 18 червня

У Києві у середу, 18 червня, істотних опадів не буде, лише ввечері можлива слабка злива. Температура повітря в столиці протягом дня коливатиметься в межах +23...+24 °C. Вітер також буде поривчастим, з північного заходу.

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Температурна карта України 18 червня. Фото: Метеопост

В Україні скоро буде похолодання

Що стосується найближчих днів, то 19 червня істотних змін у погоді не прогнозується. А вже 20 червня в Україні знову побільшає дощів і знизиться температура повітря.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували дощі та рвучкі вітри в кількох областях України у вівторок, 17 червня. 

Тим часом синоптик Віра Балабух вважає, що літо в 2025 році поб'є всі температурні рекорди і буде найспекотнішим

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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