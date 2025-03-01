Прогноз погоды в Украине на 2 марта — мокрый снег, дожди и гололедица

Весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 2 марта, в Украине ожидается преимущественно облачная погода с осадками на большинстве территорий. Местами возможны морозы и гололедица.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

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Прогноз погоды Украины 2 марта

Погода в Украине 2 марта. Фото: скриншот

В восточных областях осадки не прогнозируются, там сохранится морозный характер погоды — температура ночью составит от -6 °C до -11 °C, днем воздух прогреется до 0 °C.

На остальной территории страны пройдет небольшой мокрый снег, который днем будет переходить в дождь. В юго-западных регионах возможны умеренные осадки, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега. Температура ночью будет колебаться от +1 °C до -4 °C, а днем поднимется до +1...+6 °C.

На дорогах местами ожидается гололедица, что может осложнить движение транспорта. Ветер юго-западного и западного направления, умеренной силы — 5-10 м/с.

Погода в Киеве и области

В Киевском регионе 2 марта будет облачно, возможен небольшой мокрый снег, который днем сменится дождем. На дорогах местами образуется гололедица.

Температура воздуха в области ночью составит от +1 °C до -4 °C, днем ожидается от +1 °C до +6 °C. В Киеве ночью будет 0...-2 °C, днем температура будет колебаться в пределах +3...+5 °C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Напомним, синоптики предупредили о потеплении до +19 °C и назвали дату, когда Украина встретит настоящее потепление.

Также Наталка Диденко и Игорь Кибальчич спрогнозировали, какой будет март.