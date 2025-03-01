Прогноз погоди в Україні на 2 березня — мокрий сніг, дощі та ожеледиця

Весняна погода. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 2 березня, в Україні очікується переважно хмарна погода з опадами на більшості територій. Подекуди можливі морози та ожеледиця.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

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Прогноз погоди України 2 березня

Погода в Україні 2 березня. Фото: скриншот

У східних областях опади не прогнозуються, там збережеться морозний характер погоди — температура вночі становитиме від -6 °C до -11 °C, вдень повітря прогріється до 0 °C.

На решті території країни пройде невеликий мокрий сніг, який удень переходитиме у дощ. У південно-західних регіонах можливі помірні опади, місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу. Температура вночі коливатиметься від +1 °C до -4 °C, а вдень підніметься до +1...+6 °C.

На дорогах місцями очікується ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту. Вітер південно-західного та західного напрямку, помірної сили — 5-10 м/с.

Погода в Києві та області

У Київському регіоні 2 березня буде хмарно, можливий невеликий мокрий сніг, який вдень зміниться дощем. На дорогах місцями утвориться ожеледиця.

Температура повітря в області вночі становитиме від +1 °C до -4 °C, удень очікується від +1 °C до +6 °C. У Києві вночі буде 0...-2 °C, удень температура коливатиметься в межах +3...+5 °C. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, синоптики попередили про потепління до +19 °C і назвали дату, коли Україна зустріне справжнє потепління.

Також Наталка Діденко і Ігор Кібальчич спрогнозували, який буде березень.