Погода в Україні у березні — у деяких областях очікують на різке потепління

Наступного тижня в Україні буде до +19 °C — карта температур
Вже наступного тижня, з 3 по 9 березня, в Україні очікується значне потепління. Подекуди температура повітря прогріється до +19 °C.
Про це свідчить карта температур на сайті Ventusky.
Погода в Україні на початку березня
Теплішатиме в Україні поступово. На початку тижня варто очікувати +3...+6 °C. А вже 6-7 березня на заході температура підніметься до +15…+18 °C.
У північних областях наприкінці тижня прогнозують +8…+11 °C, а на сході — +6…+9 °C.
В центральних регіонах напередодні вихідних теж буде тепло, +10...+12 °C.
На півдні вдень до +16 °C.
Нагадаємо, у неділю, 2 березня, в Україні очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень місцями з дощем.
Також ми писали, що магнітосфера Землі 1 березня буде перебувати у збудженому стані. Що це означає — читайте у матеріалі Новини.LIVE.
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