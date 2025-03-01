Погода в Україні у березні — у деяких областях очікують на різке потепління

Люди гуляють в ботанічному саду. Фото: УНІАН

Вже наступного тижня, з 3 по 9 березня, в Україні очікується значне потепління. Подекуди температура повітря прогріється до +19 °C.

Про це свідчить карта температур на сайті Ventusky.

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Теплішатиме в Україні поступово. На початку тижня варто очікувати +3...+6 °C. А вже 6-7 березня на заході температура підніметься до +15…+18 °C.

У північних областях наприкінці тижня прогнозують +8…+11 °C, а на сході — +6…+9 °C.

В центральних регіонах напередодні вихідних теж буде тепло, +10...+12 °C.

На півдні вдень до +16 °C.

Карта температур станом на 7 березня. Фото: Ventusky

Нагадаємо, у неділю, 2 березня, в Україні очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень місцями з дощем.

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