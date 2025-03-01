Погода в Украине в марте — в некоторых областях ожидают резкого потепления

Люди гуляют в ботаническом саду. Фото: УНИАН

Уже на следующей неделе, с 3 по 9 марта, в Украине ожидается значительное потепление. Кое-где температура воздуха прогреется до +19 °C.

Об этом свидетельствует карта температур на сайте Ventusky.

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Теплеть в Украине будет постепенно. В начале недели стоит ожидать +3...+6 °C. А уже 6-7 марта на западе температура поднимется до +15...+18 °C.

В северных областях в конце недели прогнозируют +8...+11 °C, а на востоке — +6...+9 °C.

В центральных регионах накануне выходных тоже будет тепло, +10...+12 °C.

На юге днем до +16 °C.

Карта температур по состоянию на 7 марта. Фото: Ventusky

Напомним, в воскресенье, 2 марта, в Украине ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами с дождем.

Также мы писали, что магнитосфера Земли 1 марта будет находиться в возбужденном состоянии. Что это значит — читайте в материале Новини.LIVE.