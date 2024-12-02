Прогноз погоды в Украине 2 декабря — сырая и холодная погода.

Синоптики предостерегли по поводу холодной погоды завтра
Погода в Украине во вторник 3 декабря ожидается облачной, но с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане в западных областях. Максимальная температура воздуха будет достигать +6 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 3 декабря
Завтра по всей территории страны осадков не ожидается, однако утром и ночью в западных областях местами туман.
Ветер будет преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -5...0 °С, в Карпатах -9 °С. Днем ожидается -2...+3 °С, а на западе и юге +1...+6 °С.
Прогноз погоды в Киевской области 3 декабря
В Киеве облачно с прояснениями, однако обойдется без осадков.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха в столице:
- по области ночью 0...-5 °С, днем от -2...+3 °С;
- в Киеве ночью 1-3 °С, днем 0...+2 °С.
Прогноз от Натальи Диденко
Ночью температура воздуха в Украине составит -4...0 °C, а днем -2...+3 °C. В южной части и западных областях ожидается +1...+6 °C.
В Киеве вторник пройдет без осадков, температура воздуха составит:
- ночью -2...0 °C;
- днем 0...+2 °C.
Ранее синоптики дали прогноз на декабрь и рассказали, каким будет первый месяц зимы.
Мы также писали, что в Украине синоптики не могут дать точный прогноз погоды на Рождество, 25 декабря, и Новый год, который традиционно празднуют в ночь с 31 декабря на 1 января.
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