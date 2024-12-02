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Синоптики предостерегли по поводу холодной погоды завтра

2 декабря 2024 20:22
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 2 декабря — сырая и холодная погода.
Зима в городе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине во вторник 3 декабря ожидается облачной, но с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане в западных областях. Максимальная температура воздуха будет достигать +6 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 3 декабря

Завтра по всей территории страны осадков не ожидается, однако утром и ночью в западных областях местами туман.

погода в Украине
Прогноз погоды в Украине на 3 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -5...0 °С, в Карпатах -9 °С. Днем ожидается -2...+3 °С, а на западе и юге +1...+6 °С.

Прогноз погоды в Киевской области 3 декабря

В Киеве облачно с прояснениями, однако обойдется без осадков.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха в столице:

  • по области ночью 0...-5 °С, днем от -2...+3 °С;
  • в Киеве ночью 1-3 °С, днем 0...+2 °С.
погода Киев
Прогноз погоды в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Натальи Диденко

Ночью температура воздуха в Украине составит -4...0 °C, а днем -2...+3 °C. В южной части и западных областях ожидается +1...+6 °C.

циклон
Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко

В Киеве вторник пройдет без осадков, температура воздуха составит:

  • ночью -2...0 °C;
  • днем 0...+2 °C.
Диденко
Скриншот сообщения Диденко

Ранее синоптики дали прогноз на декабрь и рассказали, каким будет первый месяц зимы.

Мы также писали, что в Украине синоптики не могут дать точный прогноз погоды на Рождество, 25 декабря, и Новый год, который традиционно празднуют в ночь с 31 декабря на 1 января. 

Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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20:25 Звонок Шольца Путину и ракеты Taurus — заявления Зеленского

20:22 Синоптики предостерегли по поводу холодной погоды завтра

20:21 Германия украдет самого перспективного украинского футболиста

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Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

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