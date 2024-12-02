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Синоптики застерегли щодо холодної погоди завтра

2 грудня 2024 20:22
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 2 грудня — сира і холодна погода
Зима у місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у вівторок, 3 грудня, очікується хмарною, але з проясненнями. Синоптики попереджають про туман у західних областях. Максимальна температура повітря сягатиме +6 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 3 грудня

Завтра по всій території країни опадів не передбачається, однак зранку та вночі у західних областях місцями туман.

погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 3 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі -5...0 °С, у Карпатах до -9 °С. Вдень очікується -2...+3 °С, а на заході та півдні — +1...+6 °С.

Прогноз погоди на Київщині 3 грудня

В Києві буде хмарно з проясненнями, проте обійдеться без опадів.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря в столиці:

  • по області вночі 0...-5 °С, вдень від -2...+3 °С;
  • у Києві вночі 1-3 °С, вдень 0...+2 °С.
погода Київ
Прогноз погоди на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталії Діденко

Вночі температура повітря в Україні становитиме -4...0 °C, а вдень -2...+3 °C. У південній частині та в західних областях очікується +1...+ 6 °C.

циклон
Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

У Києві вівторок мине без опадів, температура повітря становитиме:

  • вночі -2...0 °C;
  • вдень 0...+2 °C.
Діденко
Скриншот допису Діденко

Раніше синоптики дали прогноз на грудень і розповіли, яким буде перший місяць зими.

Ми також писали, що в Україні синоптики наразі не можуть дати точний прогноз погоди на Різдво, 25 грудня, та Новий рік, який традиційно святкують у ніч з 31 грудня на 1 січня.

Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

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