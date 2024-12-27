Прогноз погоды в Украине 28 декабря - ожидается похолодание.

Девушки закутаны в шарфы. Фото: УНИАН

В Украине в субботу, 28 декабря, обойдется без существенных осадков . В некоторых регионах ожидается гололедица. Температура воздуха будет достигать максимум +3 °С, при этом в Карпатах ожидается -6 °С.

Такой прогноз дал Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 28 декабря

Завтра в Украине обойдется без существенных осадков. В западных, Винницкой, Черкасской, местами в северных областях туман, слабый гололед, на западе страны на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от -2 °С до +3 °С. В Карпатах ночью -1...-6 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 28 декабря

Завтра существенных осадков не ожидается. Ветер будет северный со скоростью 3-8 м/с.

По области местами туман.

Температура воздуха:

по области ночью и днем -2...+3 °C;

в Киеве ночью около 0 °C, днем +1...+3 °C.

Погода в Киеве и области 28 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Диденко рассказала, что существенных осадков на выходные в Украине не предполагается, разве что облачная туманная погода кое-где организует туман.

"Поскольку над Украиной синоптическую ситуацию 28-29 декабря будет определять антициклон, то даже ветра какого-то внятного не будет, небольшой, максимум умеренный" , — отметила синоптик.

В течение субботы-воскресенья температура воздуха ожидается в пределах 0...+4 °C, разве что ночью 28 декабря в восточной части, а 29 декабря и на западе будет 0...-3 °C.

Погода в Украине на выходные. Фото: Наталья Диденко

В то же время в Киеве последние выходные года также будут теплыми и маловетренными, но облачными. В ночные часы ожидается около 0 °C, а днем 0...+2 °C.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила об антициклоне, который накроет Украину на выходные.

Ранее мы рассказывали, какую погоду ждать в Украине Рождества, прогноз оказался неожиданным.