Прогноз погоди в Україні 28 грудня — очікується похолодання

Дівчата, закутані у шарфи. Фото: УНІАН

В Україні у суботу, 28 грудня, обійдеться без істотних опадів. В деяких регіонах очікується ожеледиця. Температура повітря сягатиме максимум +3 °С, при цьому в Карпатах очікується -6 °С.

Такий прогноз дав Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 28 грудня

Завтра в Україні обійдеться без істотних опадів. У західних, Вінницькій, Черкаській, місцями в північних областях туман, слабка ожеледь, на заході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься в межах від -2 °С до +3 °С. В Карпатах вночі -1...-6 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області 28 грудня

Завтра істотних опадів не передбачається. Вітер буде північний зі швидкістю 3-8 м/с.

По області місцями туман.

Температура повітря:

по області вночі та вдень -2...+3 °C;

у Києві вночі близько 0 °C, вдень +1...+3 °C.

Погода у Києві та області 28 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталії Діденко

Діденко розповіла, що істотних опадів на вихідні в Україні не передбачається, хіба що хмарна туманна погода подекуди організує мряку.

"Оскільки над Україною синоптичну ситуацію 28-29 грудня визначатиме антициклон то й навіть вітру якогось виразного не буде, невеликий, максимум помірний", — зазначила синоптик.

Упродовж дня суботи-неділі температура повітря очікується в межах 0...+4 °C, хіба що вночі 28 грудня у східній частині, а 29 грудня і на заході буде 0...-3 °C.

Погода в Україні на вихідні. Фото: Наталка Діденко

Водночас у Києві останні вихідні року також будуть теплими та маловітряними, але хмарними. У нічні години очікується близько 0 °C, а вдень 0...+2 °C.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, синоптик Наталя Діденко попередила про антициклон, який накриє Україну на вихідні.

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