Прогноз погоды на 22 сентября от Укргидрометцентра

В понедельник, 22 сентября, по всей Украине ожидается приятная и теплая погода. Синоптики прогнозируют небольшую облачность и отсутствие осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз погоды на 22 сентября

Ночью и утром в Карпатском регионе возможны туманы, которые традиционно сопровождают начало осени.

Ветер будет преобладать юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с. Температурные показатели будут комфортными: ночью воздух будет охлаждаться до +10...+15 °С, а днем прогреется до +22...+27 °С.

На Киевщине 22 сентября также ожидается ясная и теплая погода без осадков. Ночью температура составит +10...+15 С°, днем поднимется до +22...+27 °С. В Киеве ночь будет немного теплее - +13...+15 °С, а днем столбики термометров покажут +25...+27 °С.

Карта погоды на 22 сентября.

