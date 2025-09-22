Прогноз погоды на 22 сентября от Укргидрометцентра

Синоптики ответили, будут ли дожди — прогноз погоды на завтра
В понедельник, 22 сентября, по всей Украине ожидается приятная и теплая погода. Синоптики прогнозируют небольшую облачность и отсутствие осадков.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Прогноз погоды на 22 сентября
Ночью и утром в Карпатском регионе возможны туманы, которые традиционно сопровождают начало осени.
Ветер будет преобладать юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с. Температурные показатели будут комфортными: ночью воздух будет охлаждаться до +10...+15 °С, а днем прогреется до +22...+27 °С.
На Киевщине 22 сентября также ожидается ясная и теплая погода без осадков. Ночью температура составит +10...+15 С°, днем поднимется до +22...+27 °С. В Киеве ночь будет немного теплее - +13...+15 °С, а днем столбики термометров покажут +25...+27 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко объяснила, как погода сказывается на самочувствии человека.
А также Диденко рассказала, чем удивит погода в понедельник 22 сентября.
Читайте Новини.LIVE!