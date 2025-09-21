Видео
Главная Медцентр Влияние погоды на здоровье — Диденко сказала, как это происходит

Влияние погоды на здоровье — Диденко сказала, как это происходит

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 13:41
Как погода влияет на здоровье человека — объяснение Наталки Диденко
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Наталья Диденко рассказала, как погода может влиять на людей. По ее словам, это происходит часто, особенно в последнее время.

Об этом Наталка Диденко рассказала для "РБК-Украина".

Реклама
Читайте также:

Как погода влияет на человека

"Учитывая, что мы живем во время войны в постоянном стрессовом состоянии, хронические болезни обострились, то украинцы стали очень уязвимы. Знаю, что сильный ветер влияет негативно на нервную систему. Очевидно, что не у всех, но есть люди, которые это чувствуют", — отметила Диденко.

Она объяснила, когда приближается атмосферный фронт или циклон, то резко падает атмосферное давление, в результате чего люди с проблемами с артериальным давлением могут почувствовать это. Чаще всего они жалуются на головную боль именно во время смены.

"То есть на человека негативно влияет не конкретная погода, а ее изменение, например, было тепло, сухо и солнечно, а потом пришло похолодание, сильный ветер и дождь. И наоборот", — отметила Диденко.

По ее словам, очень часто люди также реагируют на жару, поскольку могут обостряться бронхо-легочные болезни.

Напомним, 21 сентября из некоторых частей Земли можно увидеть частичное солнечное затмение. Однако за явлением стоит наблюдать осторожно, поскольку прямой взгляд может серьезно повредить зрение.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, до какого числа удержится теплая погода.

