Как погода влияет на здоровье человека — объяснение Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко рассказала, как погода может влиять на людей. По ее словам, это происходит часто, особенно в последнее время.

Об этом Наталка Диденко рассказала для "РБК-Украина".

Как погода влияет на человека

"Учитывая, что мы живем во время войны в постоянном стрессовом состоянии, хронические болезни обострились, то украинцы стали очень уязвимы. Знаю, что сильный ветер влияет негативно на нервную систему. Очевидно, что не у всех, но есть люди, которые это чувствуют", — отметила Диденко.

Она объяснила, когда приближается атмосферный фронт или циклон, то резко падает атмосферное давление, в результате чего люди с проблемами с артериальным давлением могут почувствовать это. Чаще всего они жалуются на головную боль именно во время смены.

"То есть на человека негативно влияет не конкретная погода, а ее изменение, например, было тепло, сухо и солнечно, а потом пришло похолодание, сильный ветер и дождь. И наоборот", — отметила Диденко.

По ее словам, очень часто люди также реагируют на жару, поскольку могут обостряться бронхо-легочные болезни.

