Як погода впливає на здоров’я людини — пояснення Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко розповіла, як погода може впливати на людей. За її словами, це відбувається часто, особливо останнім часом.

Про це Наталка Діденко розповіла для "РБК-Україна".

Як погода впливає на людину

"Враховуючи, що ми живемо під час війни у постійному стресовому стані, хронічні недуги загострилися, то українці стали дуже вразливі. Знаю, що сильний вітер впливає негативно на нервову систему. Очевидно, що не у всіх, але є люди, які це відчувають", — зазначила Діденко.

Вона пояснила, коли наближається атмосферний фронт або циклон, то різко падає атмосферний тиск, внаслідок чого люди з проблемами з артеріальним тиском можуть відчути це. Найчастіше вони скаржаться на головний біль саме під час зміни.

"Тобто на людину негативно впливає не конкретна погода, а її зміна.Наприклад, було тепло, сухо й сонячно, а тоді прийшло похолодання, сильний вітер і дощ. І навпаки", — зауважила Діденко.

За її словами, дуже часто люди також реагують на спеку, оскільки можуть загострюватися бронхо-легеневі недуги.

