Головна Медцентр Вплив погоди на здоровʼя — Діденко пояснила, як це відбувається

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 13:41
Як погода впливає на здоров’я людини — пояснення Наталки Діденко
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Наталка Діденко розповіла, як погода може впливати на людей. За її словами, це відбувається часто, особливо останнім часом.

Про це Наталка Діденко розповіла для "РБК-Україна".

Як погода впливає на людину

"Враховуючи, що ми живемо під час війни у постійному стресовому стані, хронічні недуги загострилися, то українці стали дуже вразливі. Знаю, що сильний вітер впливає негативно на нервову систему. Очевидно, що не у всіх, але є люди, які це відчувають", — зазначила Діденко.

Вона пояснила, коли наближається атмосферний фронт або циклон, то різко падає атмосферний тиск, внаслідок чого люди з проблемами з артеріальним тиском можуть відчути це. Найчастіше вони скаржаться на головний біль саме під час зміни.

"Тобто на людину негативно впливає не конкретна погода, а її зміна.Наприклад, було тепло, сухо й сонячно, а тоді прийшло похолодання, сильний вітер і дощ. І навпаки", — зауважила Діденко.

За її словами, дуже часто люди також реагують на спеку, оскільки можуть загострюватися бронхо-легеневі недуги.

Нагадаємо, 21 вересня з деяких частин Землі можна побачити часткове сонячне затемнення. Однак за явищем варто спостерігати обережно, оскільки прямий погляд може серйозно пошкодити зір.

Раніше синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, до якого числа утримається тепла погода.

Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
