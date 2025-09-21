Погода в Украине 22 сентября — прогноз на завтра от Диденко

Девушка в парке. Фото: Freepik

В понедельник, 22 сентября, по всей Украине сохранится теплая и солнечная погода. Страна будет находиться под влиянием антициклона, поэтому атмосферные фронты не будут беспокоить.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 22 сентября

В течение дня температура будет колебаться в пределах +24...+27 °С, а ночью будет прохладнее, однако комфортно — +11...+14 °С. Осадков синоптик не прогнозирует.

В Киеве, где в этот день будут отмечать осеннее равноденствие, погода также будет приятной — солнечно и до +27 °С.

Диденко отмечает, что теплые дни продержатся недолго - с середины недели ожидается постепенное похолодание.

Карта погоды на 22 сентября. Фото: meteopost.com

