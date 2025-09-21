Відео
Головна Метео Чим здивує початок тижня — Діденко дала прогноз погоди на завтра

Чим здивує початок тижня — Діденко дала прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 19:35
Погода в Україні 22 вересня — прогноз на завтра від Діденко
Дівчина у парку. Фото: Freepik

У понеділок, 22 вересня, по всій Україні утримається тепла і сонячна погода. Країна перебуватиме під впливом антициклону, тож атмосферні фронти не турбуватимуть.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на 22 вересня

Протягом дня температура коливатиметься в межах +24…+27 °С, а вночі буде прохолодніше, однак комфортно — +11…+14 °С. Опадів синоптик не прогнозує.

У Києві, де цього дня відзначатимуть осіннє рівнодення, погода також буде приємною — сонячно і до +27 °С.

Діденко зазначає, що теплі дні протримаються недовго — із середини тижня очікується поступове похолодання.

Погода 22 вересня
Карта погоди на 22 вересня. Фото: meteopost.com

Нагадаємо, Наталка Діденко розповіла, як саме погода впливає на здоров'я.

А також жителі декількох регіонів Землі зможуть побачити незвичне затемнення.

погода прогнози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
