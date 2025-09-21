Погода в Україні 22 вересня — прогноз на завтра від Діденко

Дівчина у парку. Фото: Freepik

У понеділок, 22 вересня, по всій Україні утримається тепла і сонячна погода. Країна перебуватиме під впливом антициклону, тож атмосферні фронти не турбуватимуть.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 22 вересня

Протягом дня температура коливатиметься в межах +24…+27 °С, а вночі буде прохолодніше, однак комфортно — +11…+14 °С. Опадів синоптик не прогнозує.

У Києві, де цього дня відзначатимуть осіннє рівнодення, погода також буде приємною — сонячно і до +27 °С.

Діденко зазначає, що теплі дні протримаються недовго — із середини тижня очікується поступове похолодання.

