Погода в Україні 22 вересня — прогноз на завтра від Діденко

Чим здивує початок тижня — Діденко дала прогноз погоди на завтра
У понеділок, 22 вересня, по всій Україні утримається тепла і сонячна погода. Країна перебуватиме під впливом антициклону, тож атмосферні фронти не турбуватимуть.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 22 вересня
Протягом дня температура коливатиметься в межах +24…+27 °С, а вночі буде прохолодніше, однак комфортно — +11…+14 °С. Опадів синоптик не прогнозує.
У Києві, де цього дня відзначатимуть осіннє рівнодення, погода також буде приємною — сонячно і до +27 °С.
Діденко зазначає, що теплі дні протримаються недовго — із середини тижня очікується поступове похолодання.
