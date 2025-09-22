Прогноз погоди на 22 вересня від Укргідрометцентру

Дівчина з парасолькою. Фото: Freepik

У понеділок, 22 вересня, по всій Україні очікується приємна та тепла погода. Синоптики прогнозують невелику хмарність і відсутність опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 22 вересня

Вночі та вранці в Карпатському регіоні можливі тумани, які традиційно супроводжують початок осені.

Вітер переважатиме південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Температурні показники будуть комфортними: вночі повітря охолоджуватиметься до +10…+15 °С, а вдень прогріється до +22…+27 °С.

На Київщині 22 вересня також очікується ясна та тепла погода без опадів. Уночі температура становитиме +10…+15 С°, вдень підніметься до +22…+27 °С. У Києві ніч буде трохи теплішою — +13…+15 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +25…+27 °С.

Карта погоди на 22 вересня. Фото: facebook.com/UkrHMC

