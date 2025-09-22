Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Синоптики відповіли, чи будуть дощі — прогноз погоди на завтра

Синоптики відповіли, чи будуть дощі — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 00:02
Прогноз погоди на 22 вересня від Укргідрометцентру
Дівчина з парасолькою. Фото: Freepik

У понеділок, 22 вересня, по всій Україні очікується приємна та тепла погода. Синоптики прогнозують невелику хмарність і відсутність опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 22 вересня

Вночі та вранці в Карпатському регіоні можливі тумани, які традиційно супроводжують початок осені.

Вітер переважатиме південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Температурні показники будуть комфортними: вночі повітря охолоджуватиметься до +10…+15 °С, а вдень прогріється до +22…+27 °С.

На Київщині 22 вересня також очікується ясна та тепла погода без опадів. Уночі температура становитиме +10…+15 С°, вдень підніметься до +22…+27 °С. У Києві ніч буде трохи теплішою — +13…+15 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +25…+27 °С.

Прогноз погоди на завтра 22 вересня
Карта погоди на 22 вересня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко пояснила, як погода позначається на самопочутті людини.

А також Діденко розповіла, чим здивує погода у понеділок 22 вересня.
 

погода Укргідрометцентр осінь прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації