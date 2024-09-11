Прогноз погоды в Украине на среду, 11 сентября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Женщина во время шторма. Фото: EPA/UPG

Погода в Украине в среду, 11 сентября, будет переменно облачной. На западе страны будет облачно с прояснениями. В западных, днем местами также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом во вторник, 10 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура в западных областях ночью будет +10...+15 °С, а днем +17...+22 °С. В Карпатах ночью будет +8...+13 °С, а днем +11...+16 °С. На остальной территории ночью +13...+18 °С, днем +24...+29 °С. На юго-востоке страны до +32 °С.

Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 7–12 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью опустится +13...+18 °С, а днем потеплеет до +24...+29 °С. В столице ночью будет +14...+16 °С, а днем +26...+28 °С.

Предупреждение о гидрологических явлениях

Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В результате дождей, иногда значительных, на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,2–1,0 метра над уровнями по состоянию на 08:00 10 сентября. Без негативных последствий.

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в среду, 11 сентября, в большинстве областях Украины будет преобладать сухая и очень теплая погода: днем +25...+30 °С. В западной части Украины есть вероятность локальных дождей, будет прохладно: +18...+23 °С. Вечером возможны дожди, даже с грозами, в Одесской области. В Киеве будет сухо и +27 °С.