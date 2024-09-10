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Синоптики попередили області, які завтра не оминуть потужні грози

10 вересня 2024 20:25
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 11 вересня — очікуються потужні грози
Сильна гроза над містом. Фото: pixabay
Світлана Силенко - Редактор

Прогноз погоди в Україні на середу, 11 вересня, попереджає про мінливу хмарність. На заході країни буде хмарно із проясненнями. У західних, удень місцями також і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Про це у вівторок, 10 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 11 вересня

Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 712 м/с. Температура у західних областях вночі становитиме +10...+15 °С, а вдень +17...+22 °С. У Карпатах вночі буде +8...+13 °С, а вдень +11...+16 С°.

На решті території вночі +13...+18 °С, удень +24...+29 °С. На південному сході країни до +32 °С.

Погода в Україні 11 вересня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Погода на Київщині 11 вересня

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість південно-східного вітру становитиме 7–12 м/с.

Температура повітря в області вночі опуститься +13...+18 °С, а вдень потеплішає до +24...+29 °С.

У столиці вночі буде +14...+16 °С, а вдень +26...+28 °С.

Температура в Україні 11 вересня
Карта температур від Укргідрометцентру

Попередження про гідрологічні явища

Унаслідок дощів, подекуди значних, на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,21,0 метра над рівнями станом на 08:00 10 вересня. Без негативних наслідків.

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Небезпечні гідрологічні явища в Україні 11 вересня
Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом Наталки Діденко, 11 вересня передбачається істотне посилення магнітної активності Землі. Завтра магнітні бури можуть вплинути на почуття метеозалежних громадян. 

У більшості областей України у середу переважатиме суха та дуже тепла погода, вдень +25...+30 °C.

У західній частині України 11 вересня є ймовірність локальних дощів із температурами не вище +18...+23 °C. Можливі дощі з грозами і ввечері на Одещині. 

У Києві триває бабине літо —  завтра буде сухо та +27 °C, а вже 12 та 13 вересня у столиці теж пройдуть дощі.

Погода від Наталії Діденко
Прогноз від Наталки Діденко. Фото: скриншот

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