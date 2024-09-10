Прогноз погоди в Україні 11 вересня — очікуються потужні грози

Сильна гроза над містом. Фото: pixabay

Прогноз погоди в Україні на середу, 11 вересня, попереджає про мінливу хмарність. На заході країни буде хмарно із проясненнями. У західних, удень місцями також і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Про це у вівторок, 10 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 11 вересня

Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Температура у західних областях вночі становитиме +10...+15 °С, а вдень +17...+22 °С. У Карпатах вночі буде +8...+13 °С, а вдень +11...+16 С°.

На решті території вночі +13...+18 °С, удень +24...+29 °С. На південному сході країни до +32 °С.

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Погода на Київщині 11 вересня

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість південно-східного вітру становитиме 7–12 м/с.

Температура повітря в області вночі опуститься +13...+18 °С, а вдень потеплішає до +24...+29 °С.

У столиці вночі буде +14...+16 °С, а вдень +26...+28 °С.

Карта температур від Укргідрометцентру

Попередження про гідрологічні явища

Унаслідок дощів, подекуди значних, на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,2–1,0 метра над рівнями станом на 08:00 10 вересня. Без негативних наслідків.

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом Наталки Діденко, 11 вересня передбачається істотне посилення магнітної активності Землі. Завтра магнітні бури можуть вплинути на почуття метеозалежних громадян.

У більшості областей України у середу переважатиме суха та дуже тепла погода, вдень +25...+30 °C.

У західній частині України 11 вересня є ймовірність локальних дощів із температурами не вище +18...+23 °C. Можливі дощі з грозами і ввечері на Одещині.

У Києві триває бабине літо — завтра буде сухо та +27 °C, а вже 12 та 13 вересня у столиці теж пройдуть дощі.