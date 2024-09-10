Прогноз погоды в Украине 11 сентября — ожидаются грозы.

Синоптики предупредили области, которые завтра не минуют мощные грозы
Прогноз погоды в Украине на среду, 11 сентября, предупреждает о переменной облачности. На западе страны облачно с прояснениями. В западных, днем местами также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.
Об этом во вторник, 10 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Погода в Украине 11 сентября
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с. Температура в западных областях ночью будет +10...+15 °С, а днем +17...+22 °С. В Карпатах ночью будет +8...+13 °С, а днем +11...+16 °С.
На остальной территории ночью +13...+18 °С, днем +24...+29 °С. На юго-востоке страны до +32 °С.
Погода в Киевской области 11 сентября
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 7–12 м/с.
Температура воздуха в области ночью опустится +13...+18 °С, а днем потеплеет до +24...+29 °С.
В столице ночью будет +14...+16 °С, а днем +26...+28 °С.
Предупреждение о гидрологических явлениях
В результате дождей, иногда значительных, на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 1,0 метра над уровнями по состоянию на 08:00 10 сентября. Без отрицательных последствий.
В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).
Прогноз от Натальи Диденко
По прогнозу Натальи Диденко, 11 сентября предполагается существенное усиление магнитной активности Земли. Завтра магнитные бури могут повлиять на чувство метеозависимых граждан.
В большинстве областей Украины в среду будет преобладать сухая и теплая погода, днем +25...+30 °C.
В западной части Украины 11 сентября есть вероятность локальных дождей с температурами не выше +18...+23 °C. Возможны дожди с грозами и вечером в Одесской области.
В Киеве продолжается бабье лето — завтра будет сухо и +27 °C, а уже 12 и 13 сентября в столице тоже пройдут дожди.
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