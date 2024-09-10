Прогноз погоды в Украине 11 сентября — ожидаются грозы.

Сильная гроза над городом. Фото: pixabay

Прогноз погоды в Украине на среду, 11 сентября, предупреждает о переменной облачности. На западе страны облачно с прояснениями. В западных, днем местами также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом во вторник, 10 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Украине 11 сентября

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с. Температура в западных областях ночью будет +10...+15 °С, а днем +17...+22 °С. В Карпатах ночью будет +8...+13 °С, а днем +11...+16 °С.

На остальной территории ночью +13...+18 °С, днем +24...+29 °С. На юго-востоке страны до +32 °С.

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Погода в Киевской области 11 сентября

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 7–12 м/с.

Температура воздуха в области ночью опустится +13...+18 °С, а днем потеплеет до +24...+29 °С.

В столице ночью будет +14...+16 °С, а днем +26...+28 °С.

Карта температур от Укргидрометцентра

Предупреждение о гидрологических явлениях

В результате дождей, иногда значительных, на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 1,0 метра над уровнями по состоянию на 08:00 10 сентября. Без отрицательных последствий.

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

Прогноз от Натальи Диденко

По прогнозу Натальи Диденко, 11 сентября предполагается существенное усиление магнитной активности Земли. Завтра магнитные бури могут повлиять на чувство метеозависимых граждан.

В большинстве областей Украины в среду будет преобладать сухая и теплая погода, днем +25...+30 °C.

В западной части Украины 11 сентября есть вероятность локальных дождей с температурами не выше +18...+23 °C. Возможны дожди с грозами и вечером в Одесской области.

В Киеве продолжается бабье лето — завтра будет сухо и +27 °C, а уже 12 и 13 сентября в столице тоже пройдут дожди.