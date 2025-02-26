Погода сегодня, 26 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на среду, 26 февраля, сообщили синоптики. В большинстве областей осадков не ожидается.

Об этом во вторник, 25 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 26 февраля

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Прохладнее всего будет на востоке. На остальной территории Украины, особенно в западных областях, мороз несколько ослабеет.

"Для этой поры при малооблачной погоде характерен значительный суточный ход температуры, поэтому максимальная температура днем легко переходит на плюсовые температуры, на крайнем западе ожидаем ее повышения", — прогнозируют синоптики.

В восточных, Сумской и Днепропетровской областях будет переменная облачность, местами небольшой снег. Температура ночью составит -12...-17 °С, а днем — -3...-8 °С. На остальной территории ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью синоптики термометров опустятся до -7...-12 °С, днем будет 0...+5 °С. На крайнем западе страны ночная температура будет держаться в пределах -2...-7 °С, а дневная — +5...+10 °С.

Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. На дорогах северных, центральных и восточных областей местами образуется гололедица.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Скорость преимущественно юго-восточного ветра составит 3–8 м/с. Ночью столбики термометров в области опустятся до -7...-12 °С, а в Киеве — до -7...-9 °С. Днем в столице будет +2...+4 °С, а за пределами города — 0...+5 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, ночью на востоке Украины ожидается -12...-15 °С, в большинстве областей - -5...-11 °С, а на западе — -1...-5 °С. В течение дня температура составит -4...+2 °С, а на востоке — -5...-8 °С. В западных областях температурные показатели будут самыми высокими: +4...+9 °С. Осадки маловероятны.

В Киеве будет преобладать сухая погода. Ночью будет -7...-9 °С, а днем — +1...+3 °С.

Напомним, по прогнозам некоторых синоптиков, ожидать весеннего тепла в первые дни марта не стоит. Часть Украины даже накроют снегопады.

Ранее Наталка Диденко спрогнозировала, что с 1 марта в Украине повысится влажность и начнутся осадки. Это будет способствовать очищению воздуха после влияния антициклона.