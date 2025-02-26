Погода сьогодні, 26 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 26 лютого, повідомили синоптики. У більшості областей опадів не очікується.

Про це у вівторок, 25 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Найпрохолодніше буде на схожі. На решті території України, особливо в західних областях, мороз дещо послабшає.

"Для цієї пори за малохмарної погоди характерний значний добовий хід температури, тому максимальна температура вдень легко переходить на плюсові температури, на крайньому заході очікуємо її підвищення", — прогнозують синоптики.

У східних, Сумській і Дніпропетровській областях буде мінлива хмарність, подекуди невеликий сніг. Температура вночі становитиме -12...-17 °С, а вдень — -3...-8 °С. На решті території очікується невелика хмарність, без опадів. Уночі синоптики термометрів опустяться до -7...-12 °С, удень буде 0...+5 °С. На крайньому заході країни нічна температура триматиметься в межах -2...-7 °С, а денна — +5...+10 °С.

Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. На дорогах північних, центральних і східних областей подекуди утвориться ожеледиця.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде невелика хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість переважно південно-східного вітру становитиме 3–8 м/с. Уночі стовпчики термометрів в області опустяться до -7...-12 °С, а в Києві — до -7...-9 °С. Удень у столиці буде +2...+4 °С, а за межами міста — 0...+5 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, уночі на сході України очікується -12...-15 °С, у більшості областей — -5...-11 °С, а на заході — -1...-5 °С. Упродовж дня температура становитиме -4...+2 °С, а на сході — -5...-8 °С. У західних областях температурні показники будуть найвищими: +4...+9 °С. Опади малоймовірні.

У Києві переважатиме суха погода. Уночі буде -7...-9 °С, а вдень — +1...+3 °С.

Нагадаємо, за прогнозами деяких синоптиків, очікувати весняного тепла в перші дні березня не варто. Частину України навіть накриють снігопади.

Раніше Наталка Діденко спрогнозувала, що від 1 березня в Україні підвищиться вологість і почнуться опади. Це сприятиме очищенню повітря після впливу антициклону.