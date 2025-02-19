Погода сегодня, 19 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на среду, 19 февраля, предоставили синоптики. Над территорией Украины будет господствовать холодный воздух, поэтому температура почти не изменится. Будет преобладать погода без осадков, однако днем с северо-запада Европы переместится атмосферный фронт, который обусловит на севере и северо-западе страны увеличение облачности и небольшой снег.

Об этом во вторник, 18 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

На дорогах, кроме Закарпатья и крайнего юга, местами гололедица.

Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет -9...-14 °С, в Карпатах и большинстве районов Левобережья местами -16...-21 °С. Днем будет -1...-6 °С, а на Закарпатье и в Одесской области -2...+3 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области ночью будет переменная облачность, без осадков. Днем облачно, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Скорость западного ветра составит 5–10 м/с. Ночью столбики термометров в области опустятся до -9...-14 °С, местами — до -18 °С, а днем поднимутся до -1...-6 °С. В Киеве ночью будет -11...-13 °С, а днем — -1...-3 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 19 февраля в Украине сохранится морозная погода. Ночью ожидается -9...-13 °С, в восточной части — -12...-19 °С, а в западных областях — -4...-10 °С. В течение дня в Украине предполагается -1...-6 °С.

Небольшой снег вероятен на западе, севере и местами в центральных областях. На юге и востоке будет сухо.

В Киеве ночная температура составит -10 °С, а дневная — -1...-3 °С. На дорогах будет скользко. Местами возможен небольшой снег.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в течение недели с 17 по 23 февраля в Украине ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура будет на 5–8 °С ниже климатической нормы.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода 19 февраля будет морозной. Местами пройдет небольшой снег.