Погода сьогодні, 19 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 19 лютого, надали синоптики. Над територією України пануватиме холодне повітря, тому температура майже не зміниться. Переважатиме погода без опадів, проте вдень із північного заходу Європи

переміститься атмосферний фронт, який зумовить на півночі та північному заході країни збільшення хмарності та невеликий сніг.

Про це у вівторок, 18 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

На дорогах, крім Закарпаття та крайнього півдня, місцями ожеледиця.

Переважно західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі буде -9...-14 °С, у Карпатах та більшості районів Лівобережжя місцями -16...-21 °С. Удень буде -1...-6 °С, а на Закарпатті та Одещині -2...+3 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині вночі буде мінлива хмарність, без опадів. Удень хмарно, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість західного вітру становитиме 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів в області опустяться до -9...-14 °С, місцями — до -18 °С, а вдень піднімуться до -1...-6 °С. У Києві вночі буде -11...-13 °С, а вдень — -1...-3 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 19 лютого в Україні втримається морозна погода. Уночі очікується -9...-13 °С, у східній частині — -12...-19 °С, а в західних областях — -4...-10 °С. Упродовж дня в Україні передбачається -1...-6 °С.

Невеликий сніг імовірний на заході, півночі та подекуди в центральних областях. На півдні та сході буде сухо.

У Києві нічна температура становитиме -10 °С, а денна — -1...-3 °С. На дорогах буде слизько. Місцями можливий невеликий сніг.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, упродовж тижня від 17 по 23 лютого в Україні очікується аномально холодна погода. Середньодобова температура буде на 5–8 °С нижче за кліматичну норму.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода 19 лютого буде морозною. Місцями пройде невеликий сніг.