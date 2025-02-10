Погода сегодня, 10 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталья Диденко

Люди заворачиваются в пледы, идя по улице в холодную погоду. Фото иллюстративное: tsn.ua

Прогноз погоды на понедельник, 10 февраля, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 10 февраля

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

На дорогах восточных, большинства центральных и Сумской областей местами гололедица. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура ночью составит -6...11 °С, а в Карпатах — -10...-15 °С. Днем будет -1...-6 °С, в западных и южных областях — -2...+3, а на Закарпатье — +3...8 °С.

На Киевщине будет облачно с прояснениями. Без осадков. Преимущественно северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночная температура за пределами Киева составит -6...-11 °С, а в столице — -9...-11 °С. Днем в Киеве будет -4...-6 °С, а в Киевской области — -1...-6 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Карта температур от Meteopost.com

По прогнозу Натальи Диденко, 10 февраля из-за доминирования антициклона в Украине осадков не предвидится. Ветер восточных направлений будет небольшим или умеренным.

Ночью столбики термометров опустятся до -5...-10 °С. Днем холоднее всего будет на севере и северо-востоке — -3...-7 °С. В центральных и восточных областях дневная температура составит -1...-5 °С, в южной части — около 0 °С, а в западных областях — 0...+3 °С. Больше всего воздух днем прогреется на Закарпатье — там будет +5...+7 °С.

В Киеве осадков не ожидается. В течение всех суток будет мороз: ночью -9...-11 °С, а днем -3...-5 °С.

Напомним, в воскресенье, 9 февраля, в Украине была в основном облачная с прояснениями погода без осадков. Правда, в некоторых областях на дорогах образовалась гололедица.

Ранее синоптики сообщили, какая погода будет в Украине в феврале. В восточных областях и на Сумщине ожидаются суровые морозы.