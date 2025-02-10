Погода сьогодні, 10 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди загортаються у пледи, йдучи вулицею в холодну погоду. Фото ілюстративне: tsn.ua

Прогноз погоди на понеділок, 10 лютого, надали синоптики. Буде хмарно із прояснення. Без опадів.

Про це в неділю, 9 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 10 лютого

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

На дорогах східних, більшості центральних та Сумської областей місцями ожеледиця. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура вночі становитиме -6...11 °С, а в Карпатах — -10...-15 °С. Удень буде -1...-6 °С, у західних і південних областях — -2...+3 , а на Закарпатті — +3...8 °С.

На Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів. Переважно північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна температура за межами Києва становитиме -6...-11 °С, а у столиці — -9...-11 °С. Удень у Києві буде -4...-6 °С, а на Київщині — -1...-6 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта температур від Meteopost.com

За прогнозом Наталки Діденко, 10 лютого через домінування антициклону в Україні опадів не передбачається. Вітер східних напрямків буде невеликим або помірним.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до -5...-10 °С. Удень найхолодніше буде на півночі та північному сході — -3...-7 °С. У центральних і східних областях денна температура становитиме -1...-5 °С, у південній частині — близько 0 °С, а в західних областях — 0...+3 °С. Найбільше повітря вдень прогріється на Закарпатті — там буде +5...+7 °С.

У Києві опадів не очікується. Упродовж усієї доби буде мороз: уночі -9...-11 °С, а вдень -3...-5 °С.

Нагадаємо, у неділю, 9 лютого, в Україні була здебільшого хмарна із проясненнями погода без опадів. Щоправда, в деяких областях на дорогах утворилася ожеледиця.

Раніше синоптики повідомили, яка погода буде в Україні в лютому. У східних областях і на Сумщині очікуються суворі морози.