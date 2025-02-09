Погода сьогодні 9 лютого в Україні - Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Ожеледиця в Києві. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на неділю, 9 лютого, повідомили синоптики. В цей день в нашій країні буде хмарно з проясненнями і без опадів. На дорогах у північних, східних та більшості центральних областей місцями ожеледиця.

Про це у суботу, 8 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме північно-східний, у західних областях південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. У Приазов'ї місцями пориви до 15-20 м/с.

По Україні температура вночі становила -6...-11 °С. Вдень прогнозують -1...-6 °С, у західних та південних областях від -2...+3 °С, на Закарпатті +3...+8 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 9 лютого буде хмарно з прояснениями, без опадів. На дорогах області місцями ожеледиця. Вітер дутиме переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становила -6...-11 °С, вдень очікується -1...-6 °С.

Тим часом у Києві температура вночі була -7...-9 °С, вдень прогнозують -3...-5 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні в ніч проти 9 лютого передбачається -4...-10 °С, а впродовж дня температура повітря коливатиметься близько 0 °С, у східних областях буде холодніше -1...-4 °С.

Діденко ще у п'ятницю прогнозувала, що у суботу та неділю вітер буде східних напрямків, помірний, а на півдні, в Приазов'ї, ймовірні штормові пориви до 15-20 м/с.

У Києві, за словами синоптика, 8 та 9 лютого, переважатиме антициклональний характер погоди — сухо, навіть сонячно, із морозом вночі до -7...-10 °С, а вдень очікується в межах 0...-2 °С.

Нагадаємо, що сьогодні на території Харківщини збережеться зимова погода з морозами. Очікується хмарність із проясненнями, проте суттєвих опадів не прогнозується.

Також ми писали, що в Одесі та області 9 лютого збережеться ясна погода без опадів. Температура вночі та вранці буде низькою, а вологість повітря в цей час буде досить високою — близько 55%, що посилить відчуття холоду. Вдень трохи потеплішає, але залишатиметься сильний вітер.