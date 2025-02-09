Погода сегодня 9 февраля в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Гололедица в Киеве. Фото: УНИАН

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 9 февраля, сообщили синоптики. В этот день в нашей стране будет облачно с прояснениями и без осадков. На дорогах в северных, восточных и большинстве центральных областей местами гололедица.

Об этом в субботу, 8 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть северо-восточный, в западных областях — юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. В Приазовье местами порывы до 15-20 м/с.

По Украине температура ночью составила -6...-11 °С. Днем прогнозируют -1...-6 °С, в западных и южных областях от -2...+3 °С, на Закарпатье +3...+8 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 9 февраля будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах области местами гололедица. Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составила -6...-11 °С, днем ожидается -1...-6 °С.

Тем временем в Киеве температура ночью была -7...-9 °С, днем прогнозируют -3...-5 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине в ночь на 9 февраля предполагается -4...-10 °С, а в течение дня температура воздуха будет колебаться около 0 °С, в восточных областях будет холоднее -1...-4 °С.

Диденко еще в пятницу прогнозировала, что в субботу и воскресенье ветер будет восточных направлений, умеренный, а на юге, в Приазовье, вероятны штормовые порывы до 15-20 м/с.

В Киеве, по словам синоптика, 8 и 9 февраля, будет преобладать антициклональный характер погоды — сухо, даже солнечно, с морозом ночью до -7...-10 °С, а днем ожидается в пределах 0...-2 °С.

Напомним, что сегодня на территории Харьковщины сохранится зимняя погода с морозами. Ожидается облачность с прояснениями, однако существенных осадков не прогнозируется.

Также мы писали, что в Одессе и области 9 февраля сохранится ясная погода без осадков. Температура ночью и утром будет низкой, а влажность воздуха в это время будет достаточно высокой — около 55%, что усилит ощущение холода. Днем немного потеплеет, но будет оставаться сильный ветер.