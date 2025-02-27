Погода сегодня, 27 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 27 февраля, предоставили синоптики. Осадков не ожидается, ведь погодные условия до сих пор будет определять область высокого атмосферного давления.

Об этом в среду, 26 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. На дорогах по всей территории Украины, кроме западных и большинства южных областей, местами образуется гололедица.

Холоднее всего будет на северо-востоке и востоке, где ночью столбики термометров опустятся до -11...-16 °С, а днем поднимутся не более чем до 0...-5 °С. В западных областях будет теплее всего: ночью 0...-5 °С, а днем +5...+10 °С. На остальной территории Украины ночь будет прохладной, с температурой -7...-12 °С, а днем ожидаются небольшие плюсовые значения.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. На дорогах местами образуется гололедица. Скорость преимущественно юго-восточного ветра составит 5–10 м/с. Ночью столбики термометров в области опустятся до -7...-12 °С, а в Киеве — до -7...-9 °С. Днем в столице будет +2...+4 °С, а за пределами города — 0...+5 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в четверг, 26 февраля, теплее всего будет в западных областях: там днем ожидается +5...+11 °С. В восточных областях предполагается самая холодная погода: -2...-6 °С. На остальной территории Украины в течение дня температура будет держаться в пределах +1...+5 °С. Но ночью еще будут морозными: на востоке -11...-15 °С, на западе -1...-6 °С, а на остальной территории -5...-12 °С.

"Осадки 27 февраля в Украине маловероятны, разве что на западную часть набегут облака. Атлантика начнет понемногу гнать к нам более влажный воздух", — прогнозирует Диденко.

В Киеве в четверг осадки маловероятны. Ночью будет -5...-7 °С, а днем потеплеет до +2...+4 °С.

Напомним, Наталка Диденко спрогнозировала, что с 1 марта в Украине повысится влажность и начнутся осадки. Это будет способствовать очищению воздуха после воздействия антициклона.

Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют на четверг, 27 февраля, сильные морозы. Столбики термометров местами опустятся до -11...-16 °C.