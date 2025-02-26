Погода в Україні 27 лютого — прогноз від Укргідрометцентру

Чоловіки взимку йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Завтра, 27 лютого, в Україні буде холодна погода. Опадів не прогнозують, але очікуються морози та ожеледиця. В деякі регіони прийде потепління.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди в Україні на 27 лютого

Як зазначають синоптики, в четвер, 27 лютого, погоду в Україні буде визначати область високого атмосферного тиску. Через це опадів не очікується. Холодне повітря повільно почне відступати. Найдовше холоди затримаються на північному сході та сході країни. Там завтра прогнозують найхолоднішу погоду — вночі -11...-16 °C, вдень 0...-5 °C.

Прогноз погоди в Україні на четвер, 27 лютого. Фото: скриншот

Потепління в четвер відчується у західних областях України. Вночі там очікується 0...-5 °C, а вдень -5...-10 °C. У решті регіонах буде прохолодна ніч (-7...-12 °C), але приємна денну температуру в межах невеликих плюсових значень.

Вітер в четвер, 27 лютого, буде переважно південно-східний, 5-10 м/с. На дорогах, крім західних та більшості південних областей, місцями можлива ожеледиця.

Прогноз погоди у всіх регіонах України на четвер, 27 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні завтра, 27 лютого, буде морозно. В деяких областях очікується до -15 °C вночі.

Рекордні морози почали відступати від України. Попри це, перші весняні дні не будуть сонячними й теплими. Україну можуть накрити снігопади.