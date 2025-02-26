Погода в Украине 27 февраля — прогноз от Укргидрометцентра

Мужчины зимой идут по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Завтра, 27 февраля, в Украине будет холодная погода. Осадков не прогнозируют, но ожидаются морозы и гололедица. В некоторые регионы придет потепление.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды в Украине на 27 февраля

Как отмечают синоптики, в четверг, 27 февраля, погоду в Украине будет определять область высокого атмосферного давления. Из-за этого осадков не ожидается. Холодный воздух медленно начнет отступать. Дольше всего холода задержатся на северо-востоке и востоке страны. Там завтра прогнозируют самую холодную погоду — ночью -11...-16 °C, днем 0...-5 °C.

Прогноз погоды в Украине на четверг, 27 февраля. Фото: скриншот

Потепление в четверг почувствуется в западных областях Украины. Ночью там ожидается 0...-5 °C, а днем -5...-10 °C. В остальных регионах будет прохладная ночь (-7...-12 °C), но приятная дневная температура в пределах небольших плюсовых значений.

Ветер в четверг, 27 февраля, будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. На дорогах, кроме западных и большинства южных областей, местами возможна гололедица.

Прогноз погоды во всех регионах Украины на четверг, 27 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине завтра, 27 февраля, будет морозно. В некоторых областях ожидается до -15 °C ночью.

Рекордные морозы начали отступать от Украины. Несмотря на это, первые весенние дни не будут солнечными и теплыми. Украину могут накрыть снегопады.