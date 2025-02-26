Погода на 27 лютого — детальний прогноз від Наталки Діденко

Діденко спрогнозувала, в які області повернуться морози до -15 °С
Погода в Україні завтра, 27 лютого, буде сухою та подекуди морозною. В окремих областях очікується до -15 °С вночі.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 27 лютого
За прогнозами Діденко, у четвер найтепліше буде у західних областях — вдень очікується +5…+11 °C.
Найхолодніше буде на сході країни, де температура триматиметься в межах -6…-2 °C.
На решті території України протягом дня прогнозується +1…+5 °C.
Вночі ж морози ще вперто триматимуться: очікується -12…-5 °C, на сході — -15…-11 °C, а на заході — -6…-1 °C.
Погода у Києві 27 лютого
Синоптик прогнозує, що у Києві 27 лютого опади також малоймовірні. Вночі температура опуститься до -7…-5 °C, а вдень потеплішає до +2…+4 °C.
Нагадаємо, у перші дні весни Україну накриє хвиля снігопадів. Карту руху хмар можна подивитися у нашому матеріалі.
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