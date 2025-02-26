Погода на 27 февраля — подробный прогноз от Наталки Диденко

Женщины идут по улице в морозную погоду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 27 февраля, будет сухой и местами морозной. В отдельных областях ожидается до -15 °С ночью.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 27 февраля

По прогнозам Диденко, в четверг теплее всего будет в западных областях — днем ожидается +5...+11 °C.

Холоднее всего на востоке страны, где температура будет держаться в пределах -6...-2 °C.

На остальной территории Украины в течение дня прогнозируется +1...+5 °C.

Ночью же морозы еще упорно будут держаться: ожидается -12...-5 °C, на востоке — -15...-11 °C, а на западе — -6...-1 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Погода в Киеве 27 февраля

Синоптик прогнозирует, что в Киеве 27 февраля осадки также маловероятны. Ночью температура опустится до -7...-5 °C, а днем потеплеет до +2...+4 °C.

Сообщение Диденко в Facebook

Напомним, в первые дни весны Украину накроет волна снегопадов. Карту движения облаков можно посмотреть в нашем материале.

Также мы писали, что из-за вспышек на Солнце есть вероятность радиационного шторма.