Магнітні бурі 26 лютого — детальний прогноз для метеозалежних

Сонце було активним — прогноз магнітних бур на сьогодні
У середу, 26 лютого, сильних магнітних бур не буде. Геомагнітне поле залишатиметься відносно спокійним, коливаючись у межах тихого та нестабільного рівня.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 26 лютого
За останню добу на Сонці зафіксовано чотири спалахи класу C та три спалахи класу M, з яких найбільший досяг рівня M3,9. Такі спалахи можуть спричиняти невеликі радіоперешкоди на денному боці Землі, але не становлять серйозної загрози. Є ймовірність сонячного радіаційного шторму, хоча його вплив буде мінімальним.
Сонячна активність залишається помірною, але з низькою ймовірністю виникнення спалаху найвищого класу X.
Сонячна активність на 26 лютого:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;
- Кількість сонячних плям — 82.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей, особливо тих, хто має проблеми з серцево-судинною та нервовою системами.
Серед можливих симптомів:
- головний біль, запаморочення;
- підвищена втома та слабкість;
- порушення сну, безсоння;
- загострення хронічних захворювань;
- зміни артеріального тиску;
- емоційна нестабільність, дратівливість.
Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур, рекомендується дотримуватись режиму дня, уникати перевтоми, більше пити води, не зловживати кофеїном та алкоголем, а також проводити більше часу на свіжому повітрі.
Нагадаємо, стало відомо, як завершиться лютий та чи будуть сильні магнітні бурі наприкінці місяця.
Нещодавно у NASA заявили про ризики зіткнення астероїда із Землею та назвали дату, коли це приблизно може статися.
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