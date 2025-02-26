Магнітні бурі 26 лютого — детальний прогноз для метеозалежних

Самопочуття під час магнітних бур. Фото: Pexels

У середу, 26 лютого, сильних магнітних бур не буде. Геомагнітне поле залишатиметься відносно спокійним, коливаючись у межах тихого та нестабільного рівня.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 лютого

За останню добу на Сонці зафіксовано чотири спалахи класу C та три спалахи класу M, з яких найбільший досяг рівня M3,9. Такі спалахи можуть спричиняти невеликі радіоперешкоди на денному боці Землі, але не становлять серйозної загрози. Є ймовірність сонячного радіаційного шторму, хоча його вплив буде мінімальним.

Сонячна активність залишається помірною, але з низькою ймовірністю виникнення спалаху найвищого класу X.

Вплив магнітних бур на самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 26 лютого:

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;

Кількість сонячних плям — 82.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей, особливо тих, хто має проблеми з серцево-судинною та нервовою системами.

Серед можливих симптомів:

головний біль, запаморочення;

підвищена втома та слабкість;

порушення сну, безсоння;

загострення хронічних захворювань;

зміни артеріального тиску;

емоційна нестабільність, дратівливість.

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур, рекомендується дотримуватись режиму дня, уникати перевтоми, більше пити води, не зловживати кофеїном та алкоголем, а також проводити більше часу на свіжому повітрі.

Нагадаємо, стало відомо, як завершиться лютий та чи будуть сильні магнітні бурі наприкінці місяця.

Нещодавно у NASA заявили про ризики зіткнення астероїда із Землею та назвали дату, коли це приблизно може статися.