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Сонце було активним — прогноз магнітних бур на сьогодні

26 лютого 2025 12:46
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 26 лютого — детальний прогноз для метеозалежних
Самопочуття під час магнітних бур. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

У середу, 26 лютого, сильних магнітних бур не буде. Геомагнітне поле залишатиметься відносно спокійним, коливаючись у межах тихого та нестабільного рівня.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 лютого

За останню добу на Сонці зафіксовано чотири спалахи класу C та три спалахи класу M, з яких найбільший досяг рівня M3,9. Такі спалахи можуть спричиняти невеликі радіоперешкоди на денному боці Землі, але не становлять серйозної загрози. Є ймовірність сонячного радіаційного шторму, хоча його вплив буде мінімальним.

Сонячна активність залишається помірною, але з низькою ймовірністю виникнення спалаху найвищого класу X. 

Магнітні бурі 26 лютого
Вплив магнітних бур на самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 26 лютого:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;
  • Кількість сонячних плям — 82.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей, особливо тих, хто має проблеми з серцево-судинною та нервовою системами.

Серед можливих симптомів:

  • головний біль, запаморочення;
  • підвищена втома та слабкість;
  • порушення сну, безсоння;
  • загострення хронічних захворювань;
  • зміни артеріального тиску;
  • емоційна нестабільність, дратівливість.

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур, рекомендується дотримуватись режиму дня, уникати перевтоми, більше пити води, не зловживати кофеїном та алкоголем, а також проводити більше часу на свіжому повітрі.

Нагадаємо, стало відомо, як завершиться лютий та чи будуть сильні магнітні бурі наприкінці місяця. 

Нещодавно у NASA заявили про ризики зіткнення астероїда із Землею та назвали дату, коли це приблизно може статися. 

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