Магнитные бури 26 февраля — подробный прогноз для метеозависимых

Самочувствие во время магнитных бурь. Фото: Pexels

В среду, 26 февраля, сильных магнитных бурь не будет. Геомагнитное поле будет оставаться относительно спокойным, колеблясь в пределах тихого и нестабильного уровня.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 26 февраля

За последние сутки на Солнце зафиксированы четыре вспышки класса C и три вспышки класса M, из которых самая большая достигла уровня M3,9. Такие вспышки могут вызывать небольшие радиопомехи на дневной стороне Земли, но не представляют серьезной угрозы. Есть вероятность солнечного радиационного шторма, хотя его влияние будет минимальным.

Солнечная активность остается умеренной, но с низкой вероятностью возникновения вспышки самого высокого класса X.

Влияние магнитных бурь на самочувствие. Фото: Pexels

Солнечная активность на 26 февраля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;

Количество солнечных пятен — 82.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, особенно тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системами.

Среди возможных симптомов:

головная боль, головокружение;

повышенная усталость и слабость;

нарушение сна, бессонница;

обострение хронических заболеваний;

изменения артериального давления;

эмоциональная нестабильность, раздражительность.

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь, рекомендуется соблюдать режим дня, избегать переутомления, больше пить воды, не злоупотреблять кофеином и алкоголем, а также проводить больше времени на свежем воздухе.

Напомним, стало известно, как завершится февраль и будут ли сильные магнитные бури в конце месяца.

Недавно в NASA заявили о рисках столкновения астероида с Землей и назвали дату, когда это примерно может произойти.