Погода сьогодні, 27 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 27 лютого, надали синоптики. Опадів не очікується, адже погодні умови досі визначатиме область високого атмосферного тиску.

Про це в середу, 26 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 27 лютого

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. На дорогах по всій території України, крім західних і більшості південних областей, місцями утвориться ожеледиця.

Найхолодніше буде на північному сході та сході, де вночі стовпчики термометрів опустяться до -11...-16 °С, а вдень піднімуться не більш ніж до 0...-5 °С. У західних областях буде найтепліше: уночі 0...-5 °С, а вдень +5...+10 °С. На решті території України ніч буде прохолодною, з температурою -7...-12 °С, а вдень очікуються невеликі плюсові значення.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями утвориться ожеледиця. Швидкість переважно південно-східного вітру становитиме 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів в області опустяться до -7...-12 °С, а в Києві — до -7...-9 °С. Удень у столиці буде +2...+4 °С, а за межами міста — 0...+5 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у четвер, 26 лютого, найтепліше буде в західних областях: там удень очікується +5...+11 °С. У східних областях передбачається найхолодніша погода: -2...-6 °С. На решті території України протягом дня температура триматиметься в межах +1...+5 °С. А от ночі ще будуть морозними: на сході -11...-15 °С, на заході -1...-6 °С, а на решті території -5...-12 °С.

"Опади 27 лютого в Україні малоймовірні, хіба що на західну частину набіжать хмари. Атлантика почне потроху гнати до нас вологіше повітря", — прогнозує Діденко.

У Києві у четвер опади малоймовірні. Вночі буде -5...-7 °С, а вдень потеплішає до +2...+4 °С.

Нагадаємо, Наталка Діденко спрогнозувала, що від 1 березня в Україні підвищиться вологість і почнуться опади. Це сприятиме очищенню повітря після впливу антициклону.

Також ми повідомляли, що синоптики прогнозують на четвер, 27 лютого, сильні морози. Стовпчики термометрів подекуди опустяться до -11...-16 °C.