Прогноз погоды в Украине 24 декабря от Укргидрометцентра.

Человек под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 24 декабря, будет местами дождливая и ветреная. В отдельных областях ночью и утром местами туман.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 24 декабря

Прогноз погоды в Украине на 24 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Во вторник, 24 декабря, в Украине ожидается переменная погода. В западных, северных регионах и Винницкой области возможны небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. На остальной территории страны осадков не прогнозируется.

Ночью и утром туман на Левобережье, видимость снижена до 200-500 метров.

Ветер восточный и северо-восточный, скорость 5-10 м/с. На Закарпатье и Карпатах возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит -2...+3 °С, днем 0...+5°С.

На юге страны теплее — ночью +1…+6 °С, днем +5…+10 °С, в Крыму до +14 °С.

В Карпатах возможен небольшой снег. Температура на высокогорье ночью -3...-8°С, днем около 0 °С.

Погода в Киевской области 24 декабря

В столичном регионе прогнозируется небольшой дождь, местами мокрый снег. Ветер северо-восточный, скорость 5-10 м/с.

Температура по области ночью -2…+3 °С, днем 0…+5 °С.

В Киеве ночью около 0 °С, днем +1…+3 °С.

Предупреждение об опасной погоде

Прогноз погоды в Украине на 24 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Из-за тумана на Левобережье объявлен желтый уровень опасности (I уровень).

Видимость на дорогах ограничена до 200-500 метров.

Напомним, мы рассказывали, какой погоды ждать в Украине на Рождество, прогноз оказался неожиданным.

А синоптики раньше спрогнозировали, какой будет нынешняя зима в Украине. В общем, самым холодным месяцем станет январь.